L'Hérault passe en vigilance jaune canicule

Metéo France annonce un maximum de 40 degrés en plaine et à l'intérieur des terres. "Ce sont des températures extrêmes, explique Robert Racasco prévisionniste à Météo France, et en plus, 40 degrés, c'est sous abri, dans un lieu ventilé, exposé au nord et sur gazon, donc je vous laisse imaginer les températures sur la place de la comédie." La nuit prochaine sera chaude également avec des températures pouvant aller de 22 à 24 degrés. Nous allons vivre un pic de chaleur d'une journée qui nous vient de l'Espagne et du Maghreb. Ensuite, on va perdre 5 degrés environ, avec des courants froids qui viennent d'Islande, de la Scandinavie et du nord de la France. Lundi, nous retrouverons des températures autour des 30 degrés.

Le département de l’Hérault est passé en vigilance jaune. La mairie de Montpellier a dû prendre des dispositions pour la population et les aider à supporter ces chaleurs. Pour se rafraîchir elle a vérifié le bon fonctionnement des 69 fontaines principalement installées dans les parcs et jardins de la ville et également une carte répertoriant les lieux frais de la commune (bords du lez, bâtiments climatisés...) sur ce lien : https://www.montpellier.fr/4064-fortes-chaleurs.htm.

En ces temps de canicule, il faut aussi penser aux personnes isolées et vulnérables, la ville a donc mis en place une ligne téléphonique et une fiche d'inscription à remplir ici : https://www.montpellier.fr/1996-plan-canicule.htm