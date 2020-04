Une "Fab lab" ouverte à tous s'est montée à Bray-Sur-Seine (77) pour fabriquer des masques

A Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne), une association a monté en quelques jours une fabrique de masques en tissus pour le grand public.

Après avoir été sollicité par plusieurs bénévoles qui se proposaient pour fabriquer cette précieuse denrée rare,le maire (LREM) de la commune de 2.300 habitants, Emmanuel Marcadet, et directeur de l'association La Fraternelle, qui accueille de réfugiés, a décidé d'organiser un lieu de production dans la salle communale.

Avec l'aide des "gens d'ici" et des "gens d'ailleurs", les habitants et les réfugiés, explique-t-il au micro de France Bleu ce mardi matin, il a réuni des machines à coudre, a acheté du tissus pour produire 10.000 masques "3 plis normes Afnor", et des élastiques. "on court d'ailleurs après les élastiques, car il nous en faut 70 cm par masque : on a donc besoin de 7 km d'élastique".

Le maire compte également se procurer une imprimante 3D.

Emmanuel Marcadet, maire de Bray-Sur-Seine (77) et directeur de la Fraternelle était l'invité de 6h23 ce mardi matin Copier

Les masques en tissus produits par les bénévoles sont distribués dans un premier temps aux habitants de la commune -ce sont les seniors qui les ont reçu en priorité- puis aux habitants des communes voisines.