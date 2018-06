L'Euro en France il y a deux ans. Le Brésil et son Mondial il y a quatre ans. Avant ça, l'Ukraine. Fabian est de tous les déplacements de l'équipe de France. A la télé, on le reconnaissait à peine, déguisé en Astérix mais "pas cette année, je me déguise en supporter. Je trouvai que ça se faisait un peu trop", explique Fabian.

On vit un peu à la russe ! Fabian, supporter

Entre les matches de l'équipe de France, pas question de se tourner les pouces. "On essaye de s'adapter à la population locale, de connaître leurs coutumes. On vit un peu à la russe !" Vodka ? "Ça veut dire vodka, bons plats en sauce. Et on essaye d'apprendre quelques mots en russe, c'est assez drôle."

Alors comment dit-on "Allez les bleus en russe ?" "Allez, c'est davaï. Et pour les bleus, on reste en français. Alors, Davaï les bleus !"

Dans le stade de Kazan, Fabian a donné de la voix avec les autres supporters pour encourager la France. © Radio France - Fabian Penfeuntun

Coût du voyage : 1.500 euros

Fabien est kiné à Brest, il a pris quinze jours de vacances pour assister aux matches de poule. Il a déboursé 1.500 euros pour le transport, l'hébergement et les places dans le stade. "C'est bien mois cher qu'au Brésil, j'avais dépensé 3.500 euros pour la même chose."

Quant à ses patients, ils sont conciliants : "à chaque fois qu'ils me voient à la télé, ils sont contents ! J'ai de la chance avec ça !"

Le Mondial, tout supporter rêve de le vivre - Fabian, supporter

Alors pas trop déçu de n'assister qu'aux matches de poule ? "Je me dis que c'est déjà pas mal, que c'est déjà une chance de pouvoir le faire, parce que c'est des émotions, des moments à vivre, que tout supporter rêve de vivre. Quinze jours c'est déjà très bien. Après on les regardera à la télé en espérant que ça dure le plus longtemps possible pour la France !"

Fabian est convaincu par la sélection de Didier Deschamps. Même s'il sait que ce sera dur contre le Pérou - "ils ont la grinta, ils n'ont rien à perdre" - le finistérien voit les bleus "en demi-finale, au moins !"

Alors comme dit Fabian "Davaï les bleus" !