Fabien Galthié a entraîné deux équipes du Pays Basque samedi

Événement samedi au pays Basque. Deux équipes de rugby ont bénéficié d'un entrainement avec Fabien Galthié. Le sélectionneur de l'équipe de France s'est d'abord rendu au club d'Hasparren le matin et à Saint Jean de Luz dans l'après midi. Une visite dictée par le souhait de conforter le lien entre l'élite et la base du rugby constituée de 2000 clubs. A Saint Jean de Luz, Fabien Galthié tenait aussi à partager la peine des cadets affectés par le décès de Kilian le 8 mai dernier dans un accident de scooter.

Photo de groupe avec une place (vide) pour Kilian © Radio France - Jacques Pons

"Hasparren, c'est un club qui a beaucoup de dynamisme autour des pratiquants. Donc, on avait décidé d'entraîner les seniors, qui jouent en Fédérale 2, donc bon niveau de rugby. Puis après les cadets de Saint Jean de Luz, bon niveau aussi de rugby. Et puis, un événement qui est arrivé il y a quinze jours avec le décès de Kilian qui est un joueur de cette équipe là qui a marqué les enfants. L'enterrement c'était samedi dernier. Et donc je connais très bien un papa des joueurs de cette équipe. Il m'a proposé, j'ai dit pourquoi pas, je serai Hasparren, donc je peux venir ici. Donc, j'ai partagé un moment avec les joueurs. On a évoqué ce qui s'était passé parce que le rugby, c'est ça aussi. C'est partager les bons moments, mais aussi les moments difficiles. La maman (de Kilian) était là au début aussi. Donc on s'est parlé, on a évoqué Kilian, son souvenir. Et puis on s'est entraîné, en pensant à lui. La peine c'était samedi. La peine est toujours là mais le plaisir de rejouer au rugby a redonné un peu de pétillant à notre équipe"

France Bleu Pays Basque : Ils étaient contents les gamins !

"Autant que moi, je crois. Je ne sais pas qui était le plus content. [je me demande si] c’était pas moi par moments. Comme ce matin, pareil, je pense qu'on était à égalité [rires]"