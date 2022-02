Le syndicat de police Alliance veut un "signal fort" des candidats à la présidentielle pour "rétablir l'ordre"

France Bleu Auxerre : pourquoi votre syndicat a-t-il proposé ce rendez vous aux candidats à la présidence ?

Fabien Vanhemelryck : Parce que la sécurité doit avoir une importance dans la campagne. C'est un sujet primordial pour les concitoyens et bien entendu pour les policiers. On va pouvoir leur poser des questions. Et eux vont pouvoir s'exprimer sur la vision de la politique sécuritaire qu'ils veulent mettre en place demain.

Vous n'avez pas invité Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ?

Quel intérêt de discuter avec un candidat qui ne fait que prôner la haine anti-flic, le police bashing ? Le débat n'aurait été que polémique, et c'est surtout pas le sujet.

Alors qui est présent ?

Gérald Darmanin qui représente la République En Marche, Valérie Pécresse (LR), Marine Le Pen (RN) et Éric Zemmour (Reconquête).

Personne à gauche. Anne Hidalgo (PS), Fabien Roussel (PC) et Yannick Jadot (EELV) ont décliné l'invitation . La sécurité c'est une affaire de droite ?

Nous on part du principe que la sécurité n'appartient pas à un parti politique. On déplore l'absence des partis de gauche. Ils n'ont peut être pas de programme lié à ce phénomène. Je suis déçu. La seule chose qu'on nous a proposé, c'est de venir dans leurs locaux en discuter. Mais le but pour nous, c'était qu'ils s'expriment devant 150 policiers.

Pour les candidats présents, vous leur diffusez le film bac Nord , qui se passe dans les quartiers nord de Marseille. Pourquoi ?

À travers ce film, on voit la réalité du policier au quotidien. C'est à Marseille, mais les collègues peuvent se reconnaitre dans n'importe quel quartier de France aujourd'hui . On a eu l'exemple récemment de violences urbaines à Sens. Là aussi l'insécurité est omniprésente et l'impunité également. Et si ça dégénère c'est parce que selon nous , la justice ne sanctionne pas assez. Par exemple un dealer risque 10 ans de prison. Aujourd'hui, il prend trois ans en moyenne. Mettons lui dix ans et, pendant dix ans, on ne le verra plus dans un quartier et, surtout, les jeunes n'auront pas cet exemple devant leurs yeux.

Vous allez demander aux candidats présents quel est leur programme en matière de sécurité ? Qu'espérez-vous d'eux ?

Tout simplement un pacte d'autorité . Des peines minimales exemplaires et incompressibles. Vous commettez un délit , une infraction, il n'y a pas d'aménagement de peine après la condamnation. La sévérité nous permettra de rétablir une certaine sérénité.