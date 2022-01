Covid-19 en Haute-Vienne : taux d'incidence en hausse "dans des proportions préoccupantes" selon la préfète

Où en est l'épidémie en Haute-Vienne ? Ce mercredi, la Préfète Fabienne Balussou a prolongé l'obligation du masque partout dans les communes de plus de 3500 habitants. Elle annonce aussi un renforcement de l'offre vaccinale. Elle était ce jeudi l'invitée de France Bleu Limousin.

Après avoir annoncé ce mercredi la prolongation de l'obligation du port du masque partout dans les communes de plus de 3500 habitants en Haute-Vienne, la Préfère du département Fabienne Balussou, invitée de France Bleu Limousin ce jeudi matin, a indiqué que "la situation reste l'objet d'une très forte attention". "Nous avons un taux d'incidence de _793 cas positifs pour 100.000 habitants, un taux de positivité qui est de 12,6%_, on est donc dans des proportions qui sont naturellement préoccupantes" même si "on reste en-dessous de la moyenne régionale", le taux d'incidence en Nouvelle Aquitaine s'établissant à 1198 cas pour 100.000 habitants.

Les patients Covid-19 de retour au CHU de Limoges

Concernant la situation au CHU de Limoges, "on voit une augmentation du nombre de personnes hospitalisées, avec 17 personnes en soins critiques et 14 en réanimation, et la vaccination reste le meilleur rempart pour éviter les cas graves" a insisté la représentante de l'Etat en Haute-Vienne.

En matière de vaccination justement, le taux dans le département est "d'environ 80%", avec 15 centres de vaccinations ouverts "4 de plus qu'au mois de décembre, et nous pourrons offrir 20.000 créneaux de vaccinations hebdomadaires dès la semaine prochaine" a dit Fabienne Balussou. Elle a aussi indiqué qu'un nouveau centre de vaccination entrait en service aujourd'hui au centre commercial Boisseuil, "avec des créneaux qui permettent aux personnes qui ont des horaires de travail décalées de pouvoir y accéder, tous les jeudis et vendredi de midi à 20 heures et les samedi de 8h30 à 20 heures", durant tout le moins de janvier. "L'offre est là, vraiment il faut que chacun s'en saisisse".

Le pass sanitaire plutôt bien respecté en Haute-Vienne

Concernant enfin les contrôles du pass sanitaire lancés ces dernières semaine, Fabienne Balussou a indiqué que "le constat que l'on peut faire jusqu'à présent, c'est que le gens respectent relativement bien le principe. Depuis le début de la semaine, il y a 25 établissements recevant du public qui ont été contrôlés, ce qui fait environ 1.200 personnes, qui ont dû présenter leur pass sanitaire, et _sur ces 1.200 personnes il y a en avait seulement 2 qui ne l'avaient pas_, donc le système est bien connu et bien suivi", rappelant que la verbalisation en cas de défaut de pass sanitaire est de 135 euros, "et je peux aussi prendre des mesures administratives avec des mises en demeure voire des fermetures" a-t-elle conclu.