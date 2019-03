Fabienne Buccio devient préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine

La nouvelle préfète de Gironde et de la Région Nouvelle-Aquitaine s'appelle Fabienne Buccio. Elle succède à Didier Lallement nommé à la Préfecture de police de Paris le 20 mars dernier. Elle était jusqu'ici préfète de la Région Normandie.

Fabienne Buccio succède à Didier Lallement comme préfète de la Gironde et de Nouvelle-Aquitaine

Gironde, France

Le successeur de Didier Lallement à la préfecture de la Gironde et de Nouvelle-Aquitaine est connu et il s'agit d'une préfète : Fabienne Buccio a été nommée ce mercredi en Conseil des ministres. Elle occupait les fonctions de préfète de la Région Normandie depuis deux ans.

Merci à Fabienne Buccio, ancienne Préfète de Normandie et de Seine-Maritime qui était au service des normands depuis plus de deux ans. Je lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions de Préfète de Nouvelle-Aquitaine. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) March 27, 2019

La place était vacante depuis le départ de Didier Lallement, appelé à remplacer Michel Delpuech à la Préfecture de police de Paris, la semaine dernière. Elle sera donc désormais occupée par une femme, la toute première préfète de Gironde depuis les débuts de la 5e République et la seule préfète de Région à l'heure actuelle.

#ConseilDesMinistres Sur proposition du ministre de l'intérieur, Fabienne BUCCIO, préfète de la région #Normandie, préfète de la #SeineMaritime est nommée préfète de la région #NouvelleAquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité #SudOuest, préfète de la #Gironde. pic.twitter.com/ZGG2swquVl — Préfet de Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde (@PrefAquitaine33) March 27, 2019

Fabienne Buccio était en poste en Seine-Maritime et en Normandie depuis deux ans. Âgée de 59 ans, elle a auparavant été préfète de la Loire, puis du Pas-de-Calais entre 2015 et 2017. Elle avait notamment dû y gérer la problématique des migrants de la jungle de Calais et de son démantèlement en octobre 2016.