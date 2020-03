Fabricant de masque près de Toulouse et coronavirus : des dizaines de candidatures et de messages de soutien

France Bleu vous avait annoncé que Paul Boyé, un fabricant de masques près de Toulouse, cherchait des bras pour produire plus et faire face au covid 19. En deux jours, cette entreprise a reçu des dizaines de candidatures. Et même des propositions de bénévolat de salariés de Latécoère.