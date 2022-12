Fabrication de fluor à Saint-Victor-sur-Loire : les riverains inquiets et l'entreprise veut rassurer

C'est un projet qui suscite de l'inquiétude chez certains riverains qui vivent près de l'usine Ipackchem. Cette société installée à Saint-Victor-sur-Loire, dans la Loire, fabrique des bidons en plastique pour des professionnels. Et elle envisage de fabriquer sur son site une unité de production de fluor, au lieu de l'importer depuis l'étranger comme c'est le cas actuellement. Le fluor, produit très toxique et extrêmement dangereux pour la santé, est indispensable pour fabriquer les bidons en plastique et les rendre plus résistants, a expliqué l'entreprise.

"On veut être sûr de ce qu'on respire, de ce qu'on boit et ce qu'on mange !", Grégory, habitant de Saint-Victor-sur-Loire.

Mais ce changement inquiète les riverains, comme Grégory qui voit d'ailleurs une partie de l'usine depuis sa fenêtre chez lui. Cet habitant de Saint-Victor-sur-Loire précise bien qu'il ne veut pas que cette usine, qui emploie une centaine de personnes, ferme ses portes. Il veut avoir des garanties qu'il n'y ait aucune pollution au fluor. "On veut être sûr de ce qu'on respire, de ce qu'on boit et ce qu'on mange ! Mes enfants grandissent et jouent dans les champs qui sont juste-là, en-dessous. Nous, on mange la viande en circuit-court, de la viande des vaches qui gambadent en bas de chez nous. Le lait de ses vaches-là aussi. Et on aimerait s'assurer que les analyses soient faites régulièrement et qu'elles soient rendues publiques."

A la ferme de Laurent Pinatel, située à 300 mètres de l'usine, on s'interroge sur la responsabilité d'un tel projet : "Là, ils vont quand même changer de dimension et vont se mettre à fabriquer eux-mêmes leur fluor. Et ce sera la seule usine de fabrication de fluor en France, donc ce n'est pas rien." Sur ce dernier point, l'entreprise assure que c'est faux et que d'autres sociétés en France et notamment dans le Rhône, fabriquent déjà elles-mêmes leur mélange de fluor pour leur propre production.

Mais l'inquiétude de Laurent Pinatel, comme de Grégory, porte aussi sur l'impact sur l'environnement de cette production de fluor dans cette zone, explique Laurent : "L'usine est aux portes d'une zone Natura 2000 où tout est réglementé. Et là, on a une usine avec des camions qui vont venir de partout pour traiter des produits extrêmement dangereux [...] Quelle protection des salariés ? Quelle protection en cas d'explosion, de fuite ? Et puis surtout, on se dit qu'une usine aussi dangereuse, est-ce qu'elle n'a pas sa place dans un plus grand complexe agrochimique ?"

L'usine Ipackchem, installée à Saint-Victor-sur-Loire depuis les années 1980, fabrique des bidons en plastique pour les professionnels. © Radio France - Mathilde Errard

Bruno Gay, le directeur du site, veut également rassurer et explique que la Dreal (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) oblige depuis des années Ipackchem a faire des analyses annuelles de l'environnement autour du site. Bruno Gay explique aussi que des précautions seront prises pour éviter les fuites, comme des bacs de rétention, "une sorte de cuvette qui fait une fois et demi en général la dimension du produit qui va être posé dessus. S'il y avait une fuite, elle serait contenue dans ce bac qui en-dessous."

Et le directeur du site explique aussi que fabriquer du fluor sur place permettra à Ipackchem de faire moins de manipulations pour transvaser le produit du camion de transport vers l'entreprise : "Demain, on aura trois livraisons par an [de fluor, NDLR] alors qu'aujourd'hui on en a quatre ou cinq par semaine."

Bruno Gay était d'ailleurs présent à la réunion publique avec les riverains récemment. Elle était organisée dans le cadre d'une enquête publique qui devrait se clôturer cette semaine.

De son coté, la mairie de Saint-Étienne n'a pas pris de position officielle sur ce dossier pour le moment.