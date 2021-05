Fabrice et Briac de Pékin Express passent en Sarthe pour leur tour de France contre le cancer

Fabrice et Briac se lancent dans une nouvelle aventure solidaire. Après Pékin Express, les deux anciens candidats sillonnent la France à vélo. Ils ont prévu de faire 10 000 km pour récolter de l'argent pour la Ligue contre le cancer. Partis de Lille, ils sont passés à Tours, jeudi, avant une escale en Sarthe, ce vendredi.

Fabrice, 53 ans, et Briac, 23 ans, se sont rencontrés sur le tournage de la saison 12 de Pékin Express, en Amérique du Sud. Ils formaient le duo des "inconnus". Les deux candidats se sont retrouvés, cette année, pour "Itinéraire bis", des épreuves à la marge de l'émission de M6.

Une cause qui leur tient à cœur

Pour leur tour de France solidaire, les aventuriers se sont inspirés de Pékin Express. "On parcourt 10 000 km comme pour l'émission, mais en vélo et pas en autostop", explique Fabrice. Il n'a pas peur de la difficulté sportive : "Quand t'es content de le faire, que tu sais pourquoi tu le fais, ça transcende !"

Grâce à leurs sponsors, ils veulent réunir 10 000 euros (1km = 1 euro). Les deux compères comptent aussi sur les dons des particuliers à leur cagnotte. "On veut aussi donner de l'exposition à la Ligue contre le cancer pendant six mois à travers un beau voyage", précise Briac.

J'ai eu une hécatombe dans ma famille

"Deux petits zigotos qui sortent de la téléréalité, c'est un petit peu drôle. Au début, on ne nous prenait pas trop au sérieux, mais ça part d'une bonne intention", détaille le jeune homme. Lui et Fabrice ont été touchés par le cancer dans leur cercle familial. "J'ai eu une hécatombe depuis trois ans dans ma famille, trois oncles, mon père, une tante et ma maman", raconte Fabrice. "Tu crois être épargné à 78 ans et puis ça te tombe dessus."

Fin de l'aventure au sommet du Mont Blanc

Leur périple passe chez leurs proches. Dans la région de Saumur pour Briac. En Ardèche pour Fabrice. Les parents de Briac habitent près de La Flèche, d'où leur passage en Sarthe. "C'est une belle région même si c'est un peu plat, ce qui ne plaît pas forcément à Fabrice parce qu'il aime bien les routes qui grimpent", taquine Briac. Son coéquipier répond du tac au tac : "Cela ne me plaît pas trop pour le vélo, mais la campagne qui entoure Le Mans est très sympa !"

Le binôme reprend la route, samedi, direction Angers, Saumur, puis Poitiers où il roulera aux côtés de Sylvain Chavanel. La fin de leur boucle est prévue le 24 août, au sommet du Mont Blanc. Pour les suivre, c'est comme pour Pékin Express, ils publient un épisode par semaine sur leur chaîne YouTube, tous les dimanches.

Fabrice pourrait revenir plus tard sur les terres sarthoises. Il ne ferme pas la porte à une participation aux 24 Heures Vélo, sur le circuit Bugatti.