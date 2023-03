Fabrice Gerber, fondateur de Toujust, invité exceptionnel de France Bleu Gard Lozère lundi matin

La nouvelle enseigne Toujust vient de débarquer dans le Gard, à Alès, mercredi. C'est le premier magasin en France de cette toute nouvelle chaîne de distribution. Est-ce que vous aussi vous regardez de plus en plus les prix quand vous faites vos courses ? Êtes-vous de nouveaux clients des hard discount ? Le grand patron de Toujust, Fabrice Gerber vous répond en direct ce matin de 7h45 à 8h30

Fabrice Gerber, fondateur de Toujust, est l'invité "grand format" de France Bleu Gard Lozère ce lundi matin. Voilà sa promesse : "« Avec l’inflation galopante sur l’alimentaire, trop de Français sont aujourd’hui contraints de faire des arbitrages entre manger sain et pas chers. Avec Toujust !, nous apportons une solution à ce dilemme en leur proposant de bons produits au juste prix, tout en éveillant les consciences sur l’importance de la relocalisation alimentaire », affirme-t-il (communiqué). Il ajoute « A l’opposé du Hard discount, nous voulons proposer une expérience d'achat premium avec des magasins lumineux, agréables et pensés pour le bien-être des clients comme des collaborateurs. Nous avons hâte de les voir s’approprier ce premier magasin et sommes impatients de leur démontrer qu’une autre consommation est possible, respectueuse de tous et sans y perdre au change, bien au contraire. »