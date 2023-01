Fabrice Rigoulet-Roze, nouveau préfet de Loire-Atlantique et des Pays de la Loire

"J'étais ravi quand j'ai appris que j'étais nommé à Nantes". Il a le sourire Fabrice Rigoulet-Roze en ce lundi 30 janvier, premier jour de sa nouvelle vie comme préfet de Loire-Atlantique et des Pays de la Loire. Celui qui succède à Didier Martin le dit en toute sincérité : il ne connaît pas la Loire-Atlantique mais "le terrain commençait à lui manquer". Et il fait confiance à ses équipes pour le mettre au courant des différents dossiers du département.

Agé de 54 ans, Fabrice Rigoulet-Roze était jusqu'à présent directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau. Un poste qu'il a aussi occupé auprès du ministre du Logement et de la Ville et auprès du ministre des Outre-mer.

Préfet à deux reprises

Le nouveau représentant de l'Etat en Loire-Atlantique a déjà exercé cette fonction. D'abord en 2014 comme préfet de la Martinique et en 2017, il a été nommé préfet de la Charente-Maritime. Dans sa carrière, il a aussi été directeur général des services de deux collectivités, les Conseils départementaux du Doubs et du Pas-de-Calais. Quand on lui égraine les dossiers sur lesquels il est désormais attendu (parmi lesquels le réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique ou la grippe aviaire), il répond : "Par tempérament, je suis plutôt optimiste".