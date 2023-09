Fabrique Opéra Val de Loire : une nouvelle aventure démarre avec Nabucco

Il y avait comme un air de rentrée des classes ce jeudi matin à la salle de l'Institut à Orléans. Dans le rôle du professeur, sur la scène, Clément Joubert, le directeur et chef d'orchestre de la Fabrique Opéra Val de Loire. Face à lui, près de 200 jeunes venus de différents établissements de la région. Ensemble, ils vont participer au montage du nouvel opéra qui sera présenté en mars 2024 au Zénith d'Orléans, Nabucco de Verdi. Pour cette première prise de contact avec les élèves, Clément Joubert a tenu d'abord à les rassurer. "Beaucoup d'entre vous vont me dire qu'ils ne connaissent rien à l'Opéra, que c'est ennuyeux et que ce n'est pas pour eux. Justement, on va vous démontrer le contraire cette année".

ⓘ Publicité

"Une superbe expérience pour tous ces jeunes"

Clément Joubert présente le concept du spectacle à la salle de l'Institut © Radio France - Patricia Pourrez

Le principe même de la Fabrique Opéra, qui a déjà monté 8 spectacles sur Orléans, c'est d'associer des professionnels et des jeunes soivent éloignés de l'opéra. Cette année encore, plus de 500 jeunes, lycéens et apprentis, vont participer à l'aventure. Encadrés par leurs enseignants, ils vont notamment fabriquer les décors, les costumes, concevoir les coiffures et le maquillage. "Au delà du spectacle, c'est une superbe expérience voire une chance pour tous ces jeunes" assure Clément Jourbert. "Et moi, je suis fier aussi de valoriser ces métiers manuels et ces jeunes souvent stigmatisés parce qu'ils ne sont pas en filière générale". Dans la salle, Vanessa Neuville opine. Cette enseignante en esthétique et cosmétique au lycée Jean Lurçat de Fleury-les-Aubrais en est à sa 4ème participation. "Cette année encore, j'ai 48 élèves qui participent à l'aventure. C'est enrichissant pour eux comme pour moi. Il y a parfois du stress, notamment quand il faut revoir les maquillages à la dernière minute, mais ça apprend la vraie vie en situation."

Quelques uns des jeunes qui participeront au montage du spectacle cette année © Radio France - Patricia Pourrez

Nabucco et son célèbre Va pensiero

Comme l'an passé avec Tosca, le choix de cette année est assez ambitieux. " Nabucco, c'est un opéra grandiose qui s'apparente à Aïda. Il y a un gros choeur sur scène avec 120 personnes et ça parle en plus de peuple opprimé donc ça reste terriblement d'actualité" s'enthouiasme déjà Clément Joubert. Pour les moins mélomanes, Nabucco, c'est l'air bien connu, "Va pensiero" du choeur des esclaves qui est devenu un hymne pour la liberté.

La Fabrique et ses finances (un peu) dans le rouge

Côté finances, la Fabrique Opéra Val de Loire n'est pas rentrée dans ses frais l'an passé avec Tosca. "C'est vrai que les finances ne sont pas au beau fixe. L'an passé, on a pris un énorme orchestre avec Tosca, c'était un pari et malheureusement, le public n'est pas venu aussi nombreux qu'on espérait" explique Clément Joubert. Pour autant, il n'y a rien d'alarmant. Le déficit est de l'ordre de 30.000 euros sur un budget total de 650.00 euros. La Fabrique espère revenir doucement à l'équilibre avec le spectacle de cette année et encore plus en 2025. " Pour nos 10 ans, on refera Carmen. C'est une valeur sûre et un succès quasi-garanti".