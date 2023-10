Face à de faibles débits, la Loire et l'Allier passent en alerte sècheresse

Face à de faibles débits, la Loire et l'Allier passent en niveau "alerte" sècheresse. La situation pourrait devenir encore plus tendue dans les prochains jours.

La préfète de la région Centre-Val de Loire a activé ce mardi le niveau "alerte" sécheresse sur le bassin Loire-Allier. La conséquence du débit de la Loire qui est passé en dessous du seuil de 50 mètres cube par seconde à Gien. "L'été globalement chaud et sec, ainsi que la vague de chaleur observée début septembre a accéléré la chute des débits des cours d'eau. Les épisodes pluvieux ayant suivi ont pu faire remonter ces débits temporairement, mais ils ne suffisent pas à sortir d’une situation d’étiage prolongé." précise la préfecture dans son communiqué.

Ce sont des niveaux de faibles débits très inhabituels pour la saison. "Les bas débits de la Loire et l'Allier commencent souvent tôt, au printemps et peuvent se prolonger en juillet, août voire septembre. Là nous sommes en octobre, et les débits sont encore très bas, plus bas que la moyenne." explique Benoît Rossignol, directeur de la ressource en eau à l'établissement Public Loire.

Le remplissage insuffisant des barrages de Villerest et de Naussac

La situation hydrologique est "dégradée" selon la préfecture mais ce qui inquiète également c'est le niveau de remplissage des barrages de Villerest et Naussac. Le barrage de Villerest est rempli à 42%, celui de Naussac à 25%, un niveau historiquement bas : "Le plus bas depuis 40 ans, depuis que ces barrages sont en service." explique Benoît Rossignol, "C'était le niveau avec lequel nous avions terminé l'année dernière, en décembre. Nous sommes déjà à ce niveau alors que nous n'avons pas fini 2023."

Et si la sècheresse continue, ça va être un vrai problème affirme Stéphane Rossignol : "Ça nous amène à anticiper une année 2024 durant laquelle il est probable que le barrage de Naussac ne sera pas rempli complètement, même si c'est humide durant l'année." Seul le barrage de Villerest alimente la Loire pour le moment, celui-ci se remplit plus facilement.

C'est une première alerte mais le débit devrait encore descendre prévient Hervé Brûlé, directeur de la DREAL, la direction régionale de l'environnement : "Sauf avec un retournement de situation inattendu au niveau des précipitations, on devrait passer en alerte renforcée dans moins d'une semaine." Dans ce cas, la préfecture pourrait encore renforcer les restrictions sur l'usage de l'eau. Celles-ci sont à retrouver sur le site internet de la préfecture .