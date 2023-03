Face à des mobilisations "d'un type inédit", le dispositif policier adapté et renforcé dans le Bas-Rhin

Après les manifestations non-déclarées des 16 et le 17 mars, une nouvelle mobilisation du même type a lieu à Strasbourg samedi 18 mars pour s'opposer à la réforme des retraites et à l'usage de l'article 49-3 par le gouvernement pour faire passer le texte. Face aux dégâts causés lors de la mobilisation du vendredi 17 mars , la préfète du Bas-Rhin a décidé de renforcer le dispositif policier et les équipes mobiles en prévision.

"On a toujours été un peu préservés à Strasbourg"

Contrairement aux premiers actes de mobilisations contre la réforme , encadrés par les syndicats et déclarés auprès de la préfecture, les deux derniers jours ont débouché sur des manifestations spontanées. Jeudi 16 mars, plusieurs centaines de personnes se sont réunies à Strasbourg pour protester contre l'usage du 49-3 . Vendredi 17 mars, c'est une marche au flambeau qui est partie de la place Kléber en fin d'après-midi. 1600 personnes ont défilé dans les rues de Strasbourg et cette fois le cortège a laissé des traces.

Les vitrines des Galeries Lafayette ont été saccagées, tout comme une partie de celles du centre commercial Rivetoile. "Ce sont des symboles, des grands commerces qui ont été pris pour cible. Nous serons particulièrement vigilants vis-à-vis des symboles de la République", a expliqué Josiane Chevalier devant les Galeries Lafayette.

Une mini-réunion au sein du magasin avec le directeur, la maire de Strasbourg ou encore le président des Vitrines de Strasbourg Gwenn Bauer a été organisée samedi 18 mars au matin pour prendre la mesure des dégâts et échanger autour du dispositif de sécurité à adopter.

Si elle n'a pas souhaité détailler ce dispositif, la préfète assure que les effectifs ont été renforcés, seront plus "réactifs" et "mobiles". "Ce sont des manifestations d'un type inédit. Il y a plusieurs types de public, c'est un peu différent des Gilets jaunes et encore moins prévisibles. Ici, les choses sont plutôt organisées, les manifestations sont déclarées. Là, elles ne le sont pas, se déroulent à des horaires qu'on n'attend pas forcément. C'est beaucoup plus difficile pour les forces de l'ordre. Il faut qu'on s'adapte", a reconnu Josiane Chevalier.

Côté commerçants, le président de l'association des Vitrines de Strasbourg Gwenn Bauer ne sent pas encore monter la crainte de la multiplication de ces débordements. "Il n'y a pas encore d'inquiétude dans la mesure où on a été toujours été un peu préservés à Strasbourg face aux événements comme ceux d'hier soir."

Si aucune interpellation n'a eu lieu vendredi 17 mars, elle souhaite qu'il y en ait en cas d'exactions lors des prochains rassemblements.