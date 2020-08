Face à des ruptures de stock, le Secours Populaire d'Issoudun lance un appel à la générosité

Le Secours Populaire à Issoudun a besoin de la générosité de tous. Certaines denrées alimentaires ne sont plus en stock. "Purée, compote, surgelé, plat cuisiné, filet de poisson : toutes ces choses-là, on n'en a plus. Donc là on a vraiment un problème", explique Alain Chatraix, président de l'antenne locale. "On s'est aperçu que les stocks diminuaient outrageusement. C'est la première fois qu'on fait face à une telle situation", ajoute-t-il.

Un appel aux dons de denrées alimentaires

Comment en est-on arrivé à une telle situation ? Les distributions ne se sont jamais arrêtées pendant le confinement. Et il y a eu moins de collectes que d'habitude dans certains magasins. Il manque donc plus de 2 tonnes de denrées alimentaires pour l'antenne de l'association caritative. La situation est "inquiétante". 83 adultes et 64 enfants sont pris en charge actuellement par l'antenne locale. Des bénéficiaires dont le nombre ne cesse d'augmenter ces derniers mois. Parmi eux, des migrants mais aussi des retraités ou des personnes touchées par la crise économique du Covid-19.

"Sur la prochaine commande de septembre, il y a des choses que je ne peux pas commander, comme des desserts ou des raviolis. Il va falloir les remplacer par autre chose, donc du riz, des pâtes, de l'huile, du sucre", précise le président du Secours Populaire à Issoudun. "On ne veut pas restreindre nos bénéficiaires. On ne peut pas laisser ces gens dans des situations parfois catastrophiques", insiste le président de l'antenne d'Issoudun.