Face à l'arrivée massive de nouveaux habitants, une petite commune de Dordogne ouvre une nouvelle classe

La nouvelle salle de classe est flambant neuve : de grandes baies vitrées, un rétroprojecteur, et surtout un grand espace pour accueillir de nombreux élèves. L'école primaire de Lamothe-Montravel en avait bien besoin. "Les effectif grossissent, on a aussi des classes de CP et CE1 dédoublées, explique Christelle Bordelais-Traverse, qui accueille en moyenne 25 à 30 élèves dans sa classe de CE2. Nous avons utilisé la salle de motricité comme salle de classe, ça devenait indispensable de construire une nouvelle classe." Elle a été inaugurée ce samedi. Une exception alors que la tendance est plutôt à la fermeture de classes en Dordogne. Une preuve que la commune rurale attire de plus en plus d'habitants.

Des urbains venus s'installer à la campagne

L'école accueille désormais 108 enfants, contre 96 il y a trois ans. "On a de plus en plus de familles qui s'installent chez nous, qui travaillent ou télétravaillent sur des grandes métropoles, et ça les intéresse d'avoir un pôle scolaire", constate Karine Gicquel, la directrice de l'établissement. La crise sanitaire et l'essor du télétravail sont pour beaucoup dans cette arrivée massive de nouveaux habitants, mais aussi la proximité avec la métropole de Bordeaux et la présence d'une autoroute et d'une ligne de train.

De 1250 à 1400 habitants en seulement deux ans

"Nous avons un exemple dans la rue de l'Eglise où il y a un jeune couple qui vient d'acheter une vieille bâtisse pour la restaurer et s'y installer, explique le maire Michel Frichou. Nous voyons aussi beaucoup de familles qui achètent leur premiers biens parce que c'est encore accessible." Il n'y a plus aucun bien à vendre dans la commune. En seulement deux ans, Lamothe-Montravel est passée de 1250 à 1400 habitants.