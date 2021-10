Face à l'expansion des résidences secondaires, la mairie de Guéthary propose de durcir la fiscalité

La maire de Guéthary, plus petit village du littoral basque, vient d'interpeller le gouvernement et les parlementaires locaux face au problème du manque de logement et pour tenter d'endiguer le phénomène d'expansion des résidences secondaires. Elle propose plusieurs mesures fiscales restrictives.

Une population qui triple chaque été et plus de 50% de résidences secondaires : c'est ce que vit Guéthary, 1.350 habitants, plus petit village du littoral basque. Une situation qui cristallise et illustre plus qu'ailleurs le problème de l'accès au logement au Pays Basque selon la mairie, qui a décidé d'interpeller le gouvernement et les parlementaires locaux. Ce samedi, la maire Marie-Pierre Burre-Cassou a tenu une conférence de presse pour présenter plusieurs propositions, majoritairement fiscales et restrictives, pour tenter d'endiguer ce phénomène.

à lire aussi Le programme local de l'habitat du Pays basque définitivement adopté après une dernière passe d'armes

Des mesures "dissuasives" en zone tendue

Pour l'équipe municipale, en place depuis 2017, les leviers fiscaux à disposition de la mairie sont insuffisants, d'où un courrier adressé au Premier ministre Jean Castex et au ministère du logement, mais aussi aux députés et sénateurs locaux. "L'Etat nous a donné la possibilité de majorer la part communale des taxes d'habitation des résidences secondaires, et on a voté une surtaxe de 60%, explique la maire de Guéthary Marie-Pierre Burre-Cassou. Pourquoi ne pas faire la même chose sur le foncier des résidences secondaires ?"

On ne veut pas lutter contre les résidences secondaires, mais aujourd'hui on a atteint un seuil qu'on ne peut plus dépasser — Marie-Pierre Burre-Cassou

Parmi les cinq propositions présentées, des mesures fiscales restrictives en zone tendue pour "dissuader" à investir en résidence secondaires, celle de réduire ou supprimer la taxe additionnelle sur les droits de mutation (lors d'un changement de propriétaire) et sur les plus-values immobilières si un bien est vendu à une collectivité notamment, et à l'inverse une majoration de ces taxes si le bien à vocation à devenir une résidence secondaire.

La mairie propose également des mesures pour inciter les propriétaires à louer leurs bien à l'année, comme simplifier les procédures d'expulsion et taxation/pénalisation financière pour les baux en location saisonnière, mais aussi faciliter l'héritage de logements pour les habitants, avec un abattement spécifique sur les droits de succession.

La crainte de perdre "la vie de village"

"Je pense qu'aujourd'hui la fiscalité est l'un des seuls moyens de résoudre nos problématiques sur le littoral et sur Guéthary où nous n'avons pas de réserve foncière, où le prix de l'immobilier est extrêmement cher et le prix du foncier suit la même tendance, détaille la maire. Si la tendance se développe dans 10 ou 15 ans on aura 70-80% de résidences secondaires et on aura plus de vie de village et une commune qui vivra au rythme des saisons uniquement, avec la disparition petit à petit du tissu associatif, commerçant, économique..."