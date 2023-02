Face à l'inflation, 35 000 euros d'aide de l'État pour la Maison de la Culture d'Amiens

Déjà aidé par différents dispositifs (bouclier tarifaire, prix garantis, amortisseur électricité), certains établissements culturels des Hauts-de-France vont bénéficier d'une enveloppe supplémentaire de l'État pour affronter l'inflation et l'explosion des coûts de l'énergie.

Le ministère de la Culture l'annonce dans un communiqué ce mercredi. "La situation de certains lieux culturels demeure très critique et la ministre de la Culture avait annoncé à la fin de l’année dernière qu’un soutien financier exceptionnel serait apporté aux structures les plus en difficulté parmi celles subventionnées, au titre de ses “labels” : opéras nationaux, orchestres nationaux, centres dramatiques nationaux, centres chorégraphiques nationaux, scènes nationales, scènes de musiques actuelles, fonds régionaux d’art contemporain ou encore centres nationaux des arts de la rue et de l'espace public".

"Le soutien correspond en moyenne à 30% du surcoût énergie et vient en complément des aides transversales de l’État et du soutien apporté par les collectivités territoriales", explique encore le communiqué du ministère.

35 000 euros pour la MACU

Dans les Hauts-de-France, seize établissements sont concernés. La Maison de la Culture d'Amiens en fait partie et va bénéficier d'une aide de 35 000 euros.