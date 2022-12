Face à l'inflation, des traiteurs d'Indre-et-Loire adaptent leurs menus de Noël

France Bleu Touraine était ce jeudi matin en direct du marché de gros de Tours, l'occasion d'aller picorer des idées pour votre menu de Noël. Des fêtes sans foie gras pour François Chevalier, le gérant de Chevalier Traiteur.

"On a certains produits que l'on n'a pas comme le foie gras, d'une part à cause de la grippe aviaire mais aussi à cause du marché", explique le professionnel. Un foie gras affiché en cette fin d'année, à 150 kilos affirme-t-il. "C'est complètement délirant."

Il faut faire ainsi preuve d'inventivité, mais aussi faire confiance à la nature. "On a une année avec beaucoup de champignons donc il ne faut pas voir que les choses négatives. Et puis on a nos légumes de saison. Nous guidons nos clients vers d'autres produits", précise encore François Chevalier qui propose également sur sa carte, du poisson.