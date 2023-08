Face à l'ordre d'expulsion du squat d'Eymoutiers, les associations d'aide aux migrants font de la résistance

Les pièces des 11 logements de l'immeuble du 29 rue de la république d'Eymoutiers sont désormais vides. Face aux cartons vides, et aux matelas restants, Isabelle* est nostalgique. "Je ne vais pas dire que cela ne fait pas mal au cœur. Mais je peux gérer un peu la frustration, ça me fait un peu plus mal parce que j'ai mon petit frère. Ça lui travaille dans sa tête" explique la trentenaire.

Les 11 logements ont été vidés avant la date butoir d'occupation des lieux. © Radio France - Philippine Thibaudault

Une 15aine de familles relogées

Quand les associations d'accompagnement des migrants ont appris que la fin de l'autorisation d'occupation tombait ce samedi 5 août, ils ont déménagé et relogé tant bien que mal la quinzaine de famille de l'immeuble. Une solution à court terme pour Isabelle* et son petit-frère de 15 ans, qui ont quitté l'Angola il y a quelques années. "J'étais à Limoges hier parce qu'on a appelé le 115. Ils nous ont donné une solution pour une semaine et donc là, on est dans l'incertitude" explique Isabelle*.

Les membres des associations se sont réunis en assemblée générale autour de la cantine solidaire de l'immeuble. © Radio France - Philippine Thibaudault

Les associations militent pour que cet immeuble reste un lieu d'accueil des migrants, seulement, le propriétaire, l'ODHAC 87 est contre, et veut vendre l'immeuble. "Cet immeuble n'a pas été occupé depuis 7 ans, et risque de le rester jusqu'à la vente. En attendant, on aimerait pouvoir y loger les personnes qui sont dans le besoin. Ce sont des logements en très bon état" explique Marie, de l'association Montagne accueil solidarité. Depuis avril 2022 et l'occupation du bâtiment par l'association, 70 personnes ont habité dans les logements.

"Ramenons de la vie dans nos campagnes"

"Il faut aussi prendre le problème à la racine : on a beaucoup de logements vides en France. Ici, à Eymoutiers, il y a des besoins. Donc commençons déjà par un immeuble comme celui-ci, ou l'immeuble d'à côté. Et petit à petit, ramenons de la vie dans nos campagnes" rajoute Laurent, membre également de l'association.

Vidé de ses habitants, l'immeuble est désormais occupé par les associations, en attendant l'intervention des forces de l'ordre pour l'expulsion.

*Son prénom a été modifiée.