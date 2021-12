Face à la 5e vague de Covid-19, le CHU de Besançon déclenche le plan blanc

Avec la montée brusque de la 5e vague de Covid-19, le Centre Hospitalier Universitaire Jean Minjoz de Besançon a déclenché ce mardi 7 décembre le plan blanc pour faire face à l'afflux de patients dans les différents services de l'hôpital, notamment la réanimation actuellement saturée. Au CHU, le nombre de patients positifs au Covid-19 est passé de 32 vendredi 3 décembre , à 46 lundi 6 décembre, et le taux d'occupation des services de réanimation est de plus de 100%, indique la direction.

Aucun indicateur ne semble aujourd’hui présager d’un reflux rapide, et les projections à deux semaines sont pessimistes. S’ajoute à cela selon la direction, une forte activité dans les services du CHU liée à d’autres pathologies notamment hivernales. Les urgences connaissent notamment un fort accroissement de l’activité depuis plusieurs semaines et de nombreux services sont saturés.

Le 3e plan blanc au CHU depuis le début de la crise sanitaire

Depuis le début de la crise sanitaire, c’est la 3e fois que le CHU déclenche le plan blanc (de mars à juin 2020, puis d'octobre 2020 à mai 2021). Le plan blanc implique une limitation des visites, une déprogrammation des activités non urgentes, un appel aux volontaires pour renforcer les effectifs et des réorganisations de plannings.

Cette décision marque l'extrême précarité et vulnérabilité de notre système hospitalier actuel" - le syndicat SUD santé-sociaux

Le syndicat SUD santé-sociaux du CHU de Besançon a rapidement réagi à cette annonce, estimant dans un communiqué que le déclenchement du plan blanc "marque l'extrême précarité et vulnérabilité de notre système hospitalier actuel". Le syndicat appelle de ses voeux "un plan de survie" sous peine d’assister à "l’effondrement pur et simple de notre hôpital public".

Ne pas renoncer pour autant aux soins habituels

Le CHU appelle les patients à ne pas renoncer aux soins et à consulter les médecins traitants pour les problèmes de santé habituels, les services de l’hôpital en charge de leur suivi, ou à contacter le SAMU centre 15 en cas d’urgence. Le « 15 » est en effet dédié aux urgences et aux symptômes sévères de la Covid (fièvre mal tolérée, difficultés à respirer, douleurs cardiaques ou thoraciques, difficultés à s’hydrater et s’alimenter…). Il est recommandé de contacter le 15 avant de se rendre aux urgences. En l’absence de symptôme grave, l’appel au médecin traitant doit rester le premier réflexe.