Face à la baisse des dons, les associations du Berry lancent un appel à la générosité

L'inflation atteint des records en France. Plus 6 % sur un an en janvier 2023, selon l'Insee. Pire encore concernant les denrées alimentaires, où l'inflation atteint 13,2 % sur un an. Résultat, de nombreux Français n'arrivent plus à s'en sortir. En Berry, la précarité ne cesse d'augmenter et les associations ont du mal à faire face.

"On assiste à un raz-de-marée de la misère"

Dans l'Indre et le Cher, de plus en plus de personnes se retrouvent dans le besoin. L'inflation fait des ravages dans nos deux départements. Les associations, en première ligne, sont submergées de demandes. "On a plus de demandes d'aides que les années précédentes, la hausse est de l'ordre de 13 %, indique Christian Vaslin, président des Restos du Cœur de l'Indre. Le problème, c'est la hausse des prix, il suffit d'aller faire ses courses pour s'en rendre compte".

Pire encore dans le Cher, où le Secours Populaire fait face à une situation inédite : plus 57 % de demandes d'aides alimentaires, par rapport à l'année dernière. "On est très inquiets, on assiste vraiment à un raz-de-marée de la misère", assure Jean-Marie Jacquelin, secrétaire général de l'association.

Des dons fortement en baisse

Un phénomène d'autant plus inquiétant que les dons sont en baisse. L'association ne reçoit plus suffisamment de meubles et de vêtements. "Les gens ont besoin de récupérer un peu d'argent et vendent maintenant leurs vêtements sur internet", précise Jean-Marie Jacquelin.

Résultat : le Secours Populaire n'arrive plus à faire face aux demandes des bénéficiaires. "C'est vraiment difficile, on a le couteau sous la gorge et on ne voit pas le bout du tunnel", déplore le secrétaire général du Secours Populaire 18.

Le Secours Populaire et Les Restos du Cœur se retrouvent dos au mur et lancent un appel aux dons.

Le Secours Populaire organise notamment une collecte de produits d'hygiène à Bourges ce samedi 18 février. Les bénévoles seront de 9h à 19h à l'hypermarché Carrefour, rue Julien Laupretre. Dans deux semaines, les Restos du Cœur de l'Indre lanceront à leur tour leur grande collecte annuelle. Les bénévoles seront dans les supermarchés du département du 3 au 5 mars. Les deux associations ont notamment besoin de conserves et de produits d'hygiène pour bébé.