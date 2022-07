Face à la canicule en Limousin, les agents municipaux prennent des nouvelles des personnes âgées isolées

La Corrèze et la Haute-Vienne sont en vigilance orange canicule. Un niveau de vigilance qui déclenche automatiquement la mise en place du "plan canicule" dans ces départements. Les agents municipaux appellent tous les jours les personnes âgées isolées pour s'assurer de leur état de santé.

Le "plan canicule" est activé dans tous les départements en vigilance orange canicule. C'est le cas de la Corrèze (depuis samedi 16 juillet) et de la Haute-Vienne (depuis ce lundi). Le plan canicule a été créé après la canicule de 2003 ayant fait 19 000 morts.

Dans les municipalités, c'est le CCAS qui s'occupe d'appeler les personnes isolées (de plus de 65 ans ou en situation de handicap). Lors de ces appels, les agents comme Tania, s'assurent que les personnes isolées vont bien. Ils ont une liste de questions, par exemple "Est-ce que vous avez mangé ? Est-ce que vous avez prévu de sortir cet après-midi ? Avez-vous bien dormi ? Comment vous sentez-vous ?", et on s'assure aussi que les personnes isolées ne souffrent pas de déshydratation. A Limoges, le registre du plan canicule compte 111 personnes.

Il nous arrive de nous déplacer aussi lorsque personne ne décroche ou bien que la personne est en danger, explique Aurélie Lecointre, responsable du pôle action sociale au CCAS de Limoges. Mais nous pouvons aussi nous déplacer si la personne est très anxieuse. Une dame n'arrivait pas à faire fonctionner son ventilateur et semblait angoissée par la situation, alors nous y sommes allés, nous lui avons montré comment faire. Cela n'était pas une urgence mais, ça l'a soulagée.

Pour vous inscrire sur ce registre ou y inscrire un proche, il suffit d'appeler le CCAS de votre commune. A Limoges, le service est joignable au 05.55.45.85.08.