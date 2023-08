Face à la canicule, les ouvriers grenoblois tentent de survivre à la chaleur sur les chantiers

Gros coup de chaud en Isère : notre département et 14 autres en France passent en vigilance rouge canicule à partir de ce mercredi 23 août. De fortes températures que nous devons toutes et tous supporter, et qui sont particulièrement difficiles pour les personnes qui travaillent en extérieur : devant la gare de Grenoble, les ouvriers qui travaillent sur un chantier de voirie supportent la canicule depuis plusieurs jours déjà.

ⓘ Publicité

"Il est 10h30 et ça commence à bien taper", sourit Frédéric, qui profite d'une pause à l'ombre. "Alors on boit beaucoup d'eau, on a des gourdes d'eau dans une glacière, dans le camion, et puis on est équipés, casquettes, visières pour protéger la nuque, on est préparés !"

Des horaires aménagés face à la canicule

Le travail est d'autant plus fatigant que d'habitude quand on travaille en plein soleil, alors les ouvriers ont demandé à ce que leurs horaires soient aménagés. "Résultat, on commence plus tôt, à 6 heures ou 6h30 en fonction des personnes, on a raccourci notre pause de midi à seulement 20 minutes, et on termine à 14 heures ou 14h30, pour éviter au maximum les heures les plus chaudes de la journée, et c'est beaucoup mieux", explique Frédéric.

Ce qui n'empêche pas de bien rôtir au soleil : "Ce matin, à 7h30, on transpirait déjà à grosses gouttes, c'est vrai que c'est éreintant à la longue !", soupire Pierre, une visière à l'arrière de son casque pour protéger sa nuque. Autre technique : mouiller entièrement son t-shirt avant de retourner au soleil, "mais en quelques minutes, ça a déjà séché."

Les horaires de travail de ces ouvriers pourront rester décalés en cas de nouveaux épisodes de fortes chaleurs.