Clermont-Ferrand, France

30 degrés ce mercredi à Clermont-Ferrand et Brioude, 32 à Montluçon, ou encore 29 à Aurillac : l'Auvergne n'est pas encore en alerte canicule mais il faut faire attention.

Des sorties "au frais" pour les retraités

Pour permettre aux personnes âgées de changer d'air, le CCAS, le centre communal d'action sociale, de Clermont-Ferrand propose aux seniors des sorties. Elles sont organisées tous les jours et plus d'une centaine de retraités clermontois en profitent.

Ce mardi, six d'entre eux sont montés dans le minibus du CCAS, direction le restaurant municipal puis une salle climatisée. Et forcément, la chaleur est le principal thème de conversation. "Ce matin, j'ai fermé toutes les fenêtres mais je devais avoir 30 degrés chez moi, explique Michèle, 86 ans. J'aime mieux le froid, là on ne peut rien faire."

Je suis contente de sortir avec la CCAS pour voir autre chose que mon petit appartement"- Michèle, retraitée clermontoise

Colette, Lucette, Odette et les autres sont ravies de quitter leur domicile. "Ça fait vraiment du bien de sortir, explique les retraitées. La semaine dernière, on est allées à Volvic, à Vichy aussi, c'est très agréable."

Des visites à domicile pour les plus vulnérables

Avec la chaleur qui s'abat sur la ville depuis quelques jours, le centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand met les bouchées doubles. "On renforce nos interventions, souligne Guillaume Abrial, animateur. On a un service d'écoute téléphonique, des visites à domicile et aussi un service de portage de livres à domicile."

Même si ce ne sont que quinze minutes d'échanges par téléphone, ça apporte énormément aux bénéficiaires" - Guillaume Abrial, animateur au CCAS

Si le plan canicule est activé, le CCAS contactera et visitera les personnes très vulnérables, répertoriées sur un registre. Pour rappel, en période de forte chaleur, il faut bien s'hydrater, fermer ses volets la journée et porter des tenues légères.