Face à la chute du nombre des chasseurs, la fédération de la chasse de la Dordogne fait sa pub en 4x3

Périgueux, France

Depuis lundi dernier et jusqu'à lundi prochain, 22 panneaux publicitaires de l'agglomération de Périgueux présentent une affiche en 4x3 ventant les mérites de la chasse. On y voit un cerf, le département de la Dordogne et un message : "la chasse, l'écologie et la biodiversité au quotidien". Plusieurs notions sont encore inscrites, sensées qualifier la chasse : convivialité, partage, les formations, l'environnement. L'an dernier, une campagne de promotion avait déjà été organisée pour la validation du permis à zéro euros pour les nouveaux chasseurs. "Cette fois, elle s'adresse aux personnes qui ne connaissent pas la chasse" dit Marie Auclair, chargée de communication de la fédération départementale de la chasse.

Le chasseur, une espèce en voie d'extinction

On compte près de 20.000 chasseurs en Dordogne mais cette année la fédération a perdu 700 chasseurs, une véritable hémorragie que connaissent aussi les autres départements." L'explication", dit Marie Auclair, "c'est la pyramide d'âge. On trouve les chasseurs parmi les plus anciens et leur nombre diminue naturellement. Et puis aujourd'hui, on a le choix entre une multitude de loisirs alors qu'avant il n'y avait que la chasse."

La campagne ne dure qu'une semaine, jusqu'à lundi prochain. Elle se poursuivra au mois de juin sur les abribus de Sarlat.