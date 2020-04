Face à la crise du coronavirus, le Secours populaire de la Marne a besoin de soutien financier

Les bénévoles marnais du Secours populaire lancent un appel. Ils ont besoin de dons financiers pour acheter des denrées alimentaires et des produits d’hygiène pour les plus démunis, plus difficiles à trouver pendant le confinement.

Les bénévoles du Secours populaire de la Marne lancent un appel. Ils ont besoin de dons pour acheter des denrées alimentaires et des produits d’hygiène pour les plus démunis. Avec le confinement et la crise sanitaire du coronavirus, les besoins sont toujours aussi nombreux, si ce n’est plus et il est difficile d’obtenir des denrées car les collectes traditionnelles ont cessé.

De plus en plus d’urgences

Le Secours populaire est présent notamment à Epernay, Châlons-en-Champagne, Vitry-le-François ou encore à Reims où il vient en aide à quelques 1400 familles inscrites sur ses listes. Ce qui inquiète les bénévoles, "c’est qu’il y a de plus en plus d’urgences, dit Jean-Marie Bertin, du Secours populaire 51. C’est à dire des gens dans le besoin qui nous contactent et qui ne sont pas inscrits sur nos listes. Nous pensons qu’il y en aura encore plus des les jours à venir", dit-il. Une cinquantaine de personnes supplémentaires ont ainsi contacté le Secours populaire de Reims la semaine dernière par exemple et ont reçu de l’aide.

Une permanence téléphonique pour maintenir du lien social

Le Secours populaire a également mis en place une permanence téléphonique. "Le Secours populaire français fait face à un afflux de nouvelles demandes du fait de la fermeture de certaines associations locales, du service minimum des aides sociales et de l’angoisse qui grandit", précise l’association dans un communiqué.

Si vous le souhaitez, vous pouvez adresser vos dons sur le site du Secours populaire de la Marne, ou par chèque à l’ordre du SPF, à adresser au 30 avenue du Général de Gaulle, 51 110 Reims.