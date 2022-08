Face à la hausse des plaintes pour nuisances sonores, la mairie de Bordeaux rappelle les commerçants à l'ordre

Les riverains du centre-ville de Bordeaux sont de plus en plus nombreux à se plaindre de nuisances sonores en lien avec des bars et restaurants. Certains décrivent un quotidien devenu invivable. La Mairie a rappelé les commerçants à l'ordre dans un courrier daté du 12 août.

C'est une problématique bien connue dans le centre-ville de Bordeaux : les nuisances sonores occasionnées par les bars et surtout leurs terrasses remplies de fêtards. Une famille qui s'est installée récemment en centre-ville le vit au quotidien. "Il y a un brouhaha constant. Ce qui est très compliqué, ce sont les éclats de voix, les gens qui sont très, très alcoolisés. Des gens qui peuvent projeter des poubelles contre notre porte d'entrée parce qu'ils sont soûls, les murs qui tremblent, des réveils en sursaut. On a l'impression qu'il n'y a aucune limite", explique une mère de famille rencontrée par France Bleu Gironde. Cela pèse sur la forme physique et la santé mentale des parents, mais également des enfants. "On commence à saturer", assure-t-elle.

Décompression post-Covid

Ce genre de situation, la mairie de Bordeaux en rencontre au quotidien. Elle constate même une recrudescence de plaintes de la part des riverains. Selon l'adjoint à la tranquillité publique Amine Smihi, les interventions pour nuisances sonores en lien avec un établissement représentent 30 à 40 % des activités des services de la police municipale.

Des phénomènes qu'on peut qualifier de décompression post-Covid, selon Marc Etcheverry, conseiller municipal délégué pour la gestion des terrasses à la mairie de Bordeaux. D'un côté, la forte reprise de l'activité économique est une bonne chose pour les commerçants, "mais parallèlement, ça va engendrer des comportements un peu plus abusifs qu'auparavant et donc des nuisances qu'il faut pour nous maintenant arriver à encadrer".

Nous voulons permettre aux commerçants de développer leur activité, soutenir l'emploi, et d'un autre côté, assurer aux riverains une tranquillité

Rappel à l'ordre

Dans un courrier daté du 12 août, la mairie de Bordeaux a rappelé les règles aux exploitants commerciaux, notamment concernant les nuisances sonores. Des réunions entre Mairie et professionnels du secteur vont avoir lieu dans les semaines à venir. Et d'ici à l'automne, le règlement encadrant les terrasses va être revu. Avec toujours en tête pour Marc Etcheverry de "permettre aux commerçants de développer leur activité, soutenir l'emploi et d'un autre côté, assurer aux riverains une tranquillité, vivre dans une ville qui est apaisée."