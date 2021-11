Face à la multiplication des feux de voitures à Bourges, la mairie cherche des solutions

Depuis janvier, les feux de voiture sont en hausse à Bourges. Une réunion entre la préfecture du Cher, la mairie de Bourges et la police municipale a eu lieu mardi 16 novembre pour faire le point sur la situation et trouver des solutions.

Les incendies de voitures se multiplient à Bourges. La préfecture du Cher refuse de communiquer les chiffres officiels mais nos confrères du Berry Républicain ont recensé 28 voitures brûlées depuis le mois de septembre. Le dernier en date : dans la nuit de mardi 16 à mercredi 17 novembre, une voiture a été incendiée boulevard d'Auron à Bourges. L'incendie intervient au lendemain d'une réunion entre la ville de Bourges, la préfecture du Cher et la police municipale au sujet de ce phénomène qui augmente depuis janvier. Face à la recrudescence des feux de voitures, ils se sont réunis pour faire le point sur la situation et trouver des solutions.

Des interpellations de pyromanes

"Ça fait maintenant un an que les feux de voitures secouent la ville, constate le maire de Bourges, Yann Galut. Mais c'est un phénomène national, ça n'arrive pas qu'à Bourges". Au cours de l'été, le nombre de voitures incendiées a fortement augmenté, surtout en juillet, août et septembre. "Même si ça baisse un petit peu en octobre et en novembre, la courbe reste extrêmement haute, précise le maire. C'est inacceptable".

Depuis janvier, six interpellations de pyromanes ont eu lieu. "Ce sont souvent des personnes isolées, dont une grande majorité ont des problèmes psychologiques", assure Yann Galut. Le travail d'enquête se poursuit, d'autres individus, qui continuent d'agir, ont d'ores et déjà été repérés par les caméras de vidéosurveillance de la ville.

Des réunions d'information dans les quartiers

Parmi les solutions évoquées lors de cette réunion : la mise en place d'un comité de suivi entre la police nationale et la police municipale, la ville de Bourges et la préfecture du Cher pour échanger des informations et renforcer la coordination. La préfecture et la mairie vont également organiser des réunions d'information dans les quartiers de Bourges.

Les incendiaires sont souvent interpellés grâce à des renseignements fournis par les habitants. "Des personnes qui les ont vu et qui ont téléphoné à la police, explique Yann Galut. Organiser des réunions dans les quartiers va permettre de croiser les informations et de rendre nos concitoyens plus vigilants".

Une démarche appelée "Citoyens attentifs et solidaires" va se mettre en place dans la ville de Bourges. Elle sera en lien avec la police nationale et la police municipale, afin de transmettre le plus d'informations possible. "On ne pourra malheureusement pas empêcher les voitures de brûler mais il faut limiter ce phénomène", conclut le maire de Bourges.