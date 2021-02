Face à la pénurie de manipulateurs radio, l'Institut d'Alzon ouvre un niveau diplôme avec le CHU de Nîmes

Il a fallu cinq ans à l'Institut d'Alzon et au CHU de Nîmes pour mettre en place ce nouveau diplôme de technicien supérieur "Imagerie médicale et radiologie thérapeutique." A l'origine du projet, le professeur Jean-Paul Beregi, chef du pôle imagerie à l'hôpital. "100 millions d'actes de radiologie sont réalisés chaque année en France et on manque de manipulateurs radio. Une profession mal connue qui ne cesse d'évoluer comme la médecine. On a besoin de manipulateurs en radiologie mais aussi en médecine nucléaire et en imagerie médicale. Pour poser un diagnostic ou dans le cadre thérapeutique. "

Un métier d'avenir

A partir du mois de septembre 2021, il sera donc possible de se former à Nîmes grâce à ce nouveau diplôme. "L'humain dans ce métier compte beaucoup poursuit le professeur Beregi. Il faut bien sûr aimer la technique, l'anatomie. On côtoie aussi beaucoup les patients, donc il faut aussi être empathique, ne pas avoir peur de la maladie ou de la vue du sang. C'est un métier passionnant car tout de suite, on peut apporter un diagnostic, un traitement. C'est un métier d'avenir. Il y a une explosion de la demande. De nombreux sites avec scanners, de l'IRM ou la radiologie interventionnelle sont venus bouleverser les pratiques. La demande du marché est bien supérieure à la possibilité de formation des écoles."

Un diplôme professionnalisant en trois ans

La formation dure trois ans et confère le grade de licence." Il y a une partie théorique et une partie pratique avec six stages au total explique Virginie Cote, directrice de l'enseignement supérieur à l'Institut d'Alzon. L'objectif, c'est d'être opérationnel dès la sortie. Les étudiants n'auront aucune difficulté à trouver du travail. Ça s'adresse à des bacheliers généraux à dominante scientifique, également aux bacs STL et aux bacs ST2S. On laissera également un certain nombre de places aux étudiants qui n'ont pas réussi la première année de médecine." 24 places pour cette première promotion. Leur nombre augmentera dans les prochaines années grâce à la mise en place d'une formation par alternance. Selon Yvan Lachaud, le directeur de l'Institut d'Alzon, une soixantaine de jeunes pourraient suivre le cursus à terme. "Ça permet de mettre en adéquation la formation et l'emploi. Les jeunes n'ont pas besoin de faire 500 km pour aller se former." L'enseignement sera assuré par des profs de d'Alzon pour la théorie, par des professionnels de santé pour la partie pratique. Le matériel sera fourni par le CHU de Nîmes. Le diplôme est d'ores et déjà proposé sur Parcoursup.