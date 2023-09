Face à la précarité étudiante la plateforme Delivraide cartonne à Toulouse

Quatorze présidents d’université dont la présidente de l’université Toulouse-Jean-Jaurès Emmanuelle Garnier ont signé mardi une tribune dans le journal Le Monde pour la mise en place d’une allocation d’études pour tous les étudiants. Cette allocation viserait à lutter contre la précarité étudiante de plus en plus présente en cette rentrée.

ⓘ Publicité

Selon la dernière enquete de l’Observatoire de la vie étudiante (2020), 26 % des étudiants interrogés déclarent vivre de manière précaire, 56 % disent rencontrer des difficultés financières au point de réduire leur alimentation et 38 % peinent à payer leur loyer.

Les demandes de livraison explosent depuis un an

A Toulouse, de plus en plus d'étudiants font appel à Délivraide, une plateforme de livraison de kits alimentaire et hygiénique gratuite lancée il y a un an. Sofiyane Medjahed est le responsable logistique de Delivraide 31 qui loue un box à quelques mètres d'ailleurs de l'université du Mirail.

"J'ai plus de 2.000 comptes et actuellement on est à 800 ou 900 demandes en attente. Les demandes sont en augmentation comparé à il y a un an, une bonne augmentation. On ne s'attendait pas forcément à ça. Je ne fais que valider des créations de compte en ce moment parce que j'imagine que c'est la rentrée. Il y a deux ou trois semaines, on était dans le top 10 des applications les plus téléchargées sur l'Apple Store et le Play Store. On ne peut pas livrer tout le monde parce qu'on manque de bras."

"Avec 500 grammes de pâtes je tiens trois jours"

Du coup, Sofyane Medjahed assure aussi les livraisons avec plusieurs bénévoles. Ils sont quatre ce mercredi soir à venir livrer après leur journée de travail. Il est 19 heures. C'est parti pour les livraisons. Sofiane lui en a dix à faire dans Toulouse et sa périphérie. Direction d'abord une résidence universitaire du centre-ville où nous attend Jean.

Jean a 23 ans. Il est en licence de documentation à l'université de Jean-Jaurès et c'est la deuxième fois qu'il se fait livrer au pied de sa résidence étudiante. Jean cherche actuellement un job étudiant et il a perdu sa bourse car il vient de redoubler pour la deuxième fois ce qui lui fait perdre une centaine d'euros en moins par mois.

"Je n'ai pas assez pour faire des courses. Moi, ça m'aide énormément parce que je conserve les pâtes. Avec 500 grammes de pâtes, je peux tenir trois jours. Une amie à moi avait aussi reçu un kilos de pâtes. Moi, par exemple, j'aurais pu tenir plus d'une semaine avec. Certes, je ne mange pas complètement à ma faim, mais au moins je peux manger et être calé et me dire que je pourrai manger le lendemain. C'est franchement difficile, mais en tout cas, l'aide qu'on nous propose, c'est quelque chose d'énorme pour moi. Certains peuvent voir que c'est peu, mais pour moi en tout cas, c'est beaucoup."

C'est pourquoi Delivraide recrute des livreurs bénévoles à Toulouse. Un succès toulousain mais aussi dans beaucoup de grandes villes en France comme Paris, Marseille, Bordeaux et Montpellier.