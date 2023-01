Face à la précarité menstruelle, les collèges de Gironde se dotent de distributeurs de protections périodiques

La réflexion était engagée par le département depuis deux ans. En ce début de mois de janvier, les 111 collèges de Gironde installent progressivement des boîtes dans lesquelles les élèves ont accès à tampons et serviettes hygiéniques en libre-service. Cette mesure doit permettre de lutter contre la précarité menstruelle, mais aussi de se défaire du tabou qui entoure les règles. Le collège de Bordeaux Belcier a reçu son distributeur mardi 10 janvier 2023.

" Changeons les règles "

" C'est génial, je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment une bonne idée de mettre ça en place " déclare Jaden 12 ans, enthousiaste devant le distributeur qui trône désormais dans un des couloirs de son collège. Elle, qui étudie en cinquième, voit en cette installation un moyen d'aborder le sujet des menstruations sans tabou : " C'est vrai que c'est un peu gênant, mais on en parle entre copines. Il y a des garçons qui ne connaissent pas les règles et c'est important d'en parler " explique-t-elle. Au-delà des protections, les distributeurs sont décorés de messages, d'informations pratiques et de conseils à destination des élèves. On peut y lire en grand " Changeons les règles ", signe qu'il faut lever la pudeur autour du sujet, et sensibiliser aux menstruations chez les plus jeunes : " J'imaginais que cette génération-là avait les moyens de s'informer là-dessus et donc n'en avait pas besoin. Mais en fait si, car il y a beaucoup de pudeur. Ce distributeur va donc aider en ce sens " raconte Laurence Villenave, l'infirmière du collège.

Est aussi distribué à l'ensemble des collégiens un fascicule illustré balayant toutes les questions relatives aux règles et aux protections périodiques. Le livret a été rédigé par l'association Marguerite & Cie . C'est avec elle que le département a décidé de collaborer pour fournir aux établissements tampons et serviettes hygiéniques : " Travailler avec, c'était la garantie d'avoir des produits respectueux de la santé, mais aussi de l'environnement " explique Isabelle Dexpert, vice-présidente du département en charge des politiques éducatives et des collèges.

Le distributeur est situé à côté de l'infirmerie © Radio France - Hugo Deschamps

Une expérimentation sur 4 ans

Même si pour le moment il s'agit d'expérimenter le projet au sein des collèges de Gironde, c'est bien sur le long terme que se projette le département : " Vous savez, il y a des expérimentations qui perdurent et deviennent définitives ! " sourie Isabelle Dexpert. Elle ajoute : " Une évaluation sera menée à terme de cette période. Elle nous permettra de voir si nous sommes dans l'objectif que nous nous sommes fixé, à savoir de réduire l'inégalité fille-garçon, et surtout de permettre aux collégiennes d'aller en cours, même si elles ont des difficultés pour se procurer des protections menstruelles ". Le budget du dispositif s'élève à 1 200 000 €, soit 300 000 € par an.

Pour le moment, l'ensemble de l'équipe pédagogique et les élèves du collège de Bordeaux Belcier sont enthousiastes. " Les collèges ont toujours donné des protections aux filles en cas de besoin, mais c'était sous accompagnement d'un adulte. Ce qui est bien là, c'est qu'il s'agit de libre-service " raconte Loïc-Yoan Lapeyronnie, principal de l'établissement, qui se réjouit de l'arrivée du dispositif : " Il y a des familles qui sont dans une situation sociale un peu plus complexe, et où l'accès à ces protections est plus difficile ". Cette expérimentation s'accompagne de la mise en place d'une campagne de sensibilisation sur les menstruations à destination de tous les élèves. Censée débuter rapidement, avec au programme discussions, ateliers biologiques : "Il faut clarifier les mentalités, dire qu'avoir ses règles ce n'est pas sale, ce n'est ni un problème, ni une honte et aucune élève ne doit subir de moqueries pour ça " précise Amaury Confais, professeur d'histoire-géographie.