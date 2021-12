Face à la pression de l'Etat, les opposants à la troisième prison de Muret déterminés

"Perpétuité pour les riverains", peut-on lire sur une pancarte installée en bord de route, près du site de la future prison de Muret (Haute-Garonne), à une vingtaine de kilomètres au sud de Toulouse. Si l'opposition venait d'abord des habitants les plus proches, elle semble aujourd'hui gagner du terrain. Surtout après la déclaration d'Eric Dupond-Moretti, jeudi 2 décembre. Le ministre de la justice a confirmé que le projet se ferait, malgré la contestation, et l'engloutissement de terres agricoles. Ce serait le troisième site pénitentiaire dans le Muretain, dans seulement quelques kilomètres carrés, un cas inédit en France.

Mais sur les allées Niel, en centre-ville, beaucoup de Muretains ne sont pas au courant d'un tel projet, ou très peu. Il faut dire que l'enquête publique s'est déroulée en à peine un mois, début 2021. Le commissaire enquêteur a rendu un avis défavorable au projet au printemps. Mais l'Etat, via la préfecture de Haute-Garonne, a décidé de ne pas en tenir compte, et, au coeur de l'été, a déclaré ce futur site pénitentiaire d'utilité publique.

C'était une banlieue dortoir. Maintenant, ça va être une banlieue prison

Les Muretains qui découvrent le projet aujourd'hui sont surpris de l'ampleur : 600 places. La première réaction, souvent négative, tient à l'image de Muret : "On a déjà deux prisons à Muret, je trouve ce projet inopportun", juge Christine, une quinquagénaire. Selon elle, "l'image de Muret elle n'est déjà pas excellente. Jusqu'à maintenant, c'était une banlieue dortoir. Maintenant, ça va être une banlieue prison".

Mais il y a aussi des habitants qui ne sont pas dérangés par cette perspective, et qui voient l'intérêt économique pour la ville, comme Michèle, rencontrée devant la poissonnerie de la place de la Paix : "On a vécu avec la maison d'arrêt de Seysses, puis la centrale de Muret, et il n'y a pas eu plus de problème que ça. Donc si ça peut amener des travailleurs, c'est bon pour la ville".

Manifestation prévue le 12 janvier

Patrice Mur a conscience qu'il part de loin. Il est le porte-parole du "collectif pour un Muret écologique et non carcéral", et veut d'abord amplifier la communication autour de ce projet, pour rallier les Muretains à la cause des opposants. Le groupe est d'abord constitué des riverains, mais il devrait s'étendre, avec d'abord le soutien de la Ligue des Droits de l'Homme. Celui de France Nature Environnement pourrait suivre. D'ailleurs, des membres de FNE sont déjà venus sur site. Patrice Mur aimerait aussi pouvoir compter sur les instances agricoles.

Le porte-parole du collectif insiste sur les conséquences d'un tel projet : "Muret sera la première ville carcérale de France ! Pour l'image de Muret, c'est absolument négatif". Après une première distribution de tracts sur le marché le samedi matin, une manifestation est désormais prévue le mercredi 12 janvier 2022 à 15h, devant la sous-préfecture de Muret. Un recours devant la justice administrative va également être déposé.