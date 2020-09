Face à la progression du virus à Caen, les autorités appellent à la responsabilité de chacun

Le Calvados ne fait pas encore partie des départements en zone rouge. Mais le virus y progresse de manière exponentielle. Pour faire face et éviter de prendre des mesures restrictives, le préfet et le maire de Caen annoncent des actions dans des rues très fréquentées, notamment par les étudiants.

Depuis le début de la crise sanitaire, le Calvados s'est maintenu dans une situation moins défavorable que le reste du territoire, même si le département est très touristique. Mais le taux d'incidence du virus (nombre de cas positifs pour 100 000 habitants) progresse de manière importante ces derniers jours. Il est actuellement de 57 - le seuil d'alerte qui est à 50 a été franchi. Ce taux est plus important dans l'agglomération caennaise : 90. Et il est concentré sur la classe d'âge 20-29 ans, où il s'élève à 130. "On est en dessous des moyennes nationale et régionale, mais ce qui est important c'est la dynamique, expose Philippe Court le préfet du Calvados. Les normes sanitaires sont globalement bien appliquées et respectées dans les milieux professionnel et scolaire, ce qui pose problème ce sont les moments de convivialité".

Responsabiliser plutôt que sanctionner : deux rues du centre ville de Caen ciblées

Deux rues de l'hyper centre ville sont particulièrement concernées, toutes les deux très étroites : la rue Ecuyère, surnommée la "rue de la soif", qui compte à elle seule une dizaine de bars, et l'artère voisine, la rue Arcisse de Caumont. Dans ces rues, à compter de ce jeudi soir, il est demandé aux gérants de débits de boissons de réduire leur capacité d'accueil, de faire respecter les distances entre les groupes et de faire en sorte que tout le monde consomme assis, que ce soit à l'intérieur ou en terrasse. Pour réguler le flux, particulièrement important notamment le jeudi soir avec les étudiants, des personnels de la sécurité civile et des policiers municipaux et nationaux seront postées aux entrées. "Il faut éviter que les gens, s'ils ne trouvent pas de places de bars, restent agglutinés au milieu de la rue".

Thierry, patron du bar le Vertigo à Caen depuis 29 ans, est prêt à faire appliquer le plan d'actions. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

La mesure est globalement bien accueillie par les professionnels. Thierry, patron du Vertigo depuis 29 ans, apprécie "que l'on essaye d'agir avant de prendre des sanctions.". Mais il prévient : "nous ne pourrons pas avoir les yeux partout et nous ne pourrons pas faire la police dans la rue".

Le port du masque désormais obligatoire au château

Pour éviter les regroupements dans un autre secteur du centre ville, celui du château, la ville annonce que le port du masque est désormais obligatoire sur les pelouses et dans son enceinte.

A la Foire de Caen, il faudra manger assis

La tenue de la Foire de Caen, qui démarre ce vendredi, n'est elle pour l'instant pas remise en cause. La jauge de 5000 personnes pourra éventuellement être revue mais pour l'instant elle est maintenue. Mais concernant la restauration, "pas question de manger debout, prévient le préfet. En se restaurant assis, il est prouvé que cela limite les contacts".