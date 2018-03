Cherbourg, France

Si vous habitez dans le quartier du Val de Saire à Cherbourg, vous avez très certainement envie de leur voler dans les plumes ! Entre le bruit et les fiantes, les riverains n'en peuvent plus. "Ça empêche les gens de sortir le linge par exemple", "c'est impressionnant", "faut voir l'état des voitures". Les anecdotes ne manquent pas : au printemps, "c'est l'enfer !"

C'est en ce moment la période de nidification des goélands : en outre, le moment où ils se reproduisent. Et ils sont nombreux à squatter les toits plats du quartier. Un animal qui fait partie intégrante de la ville : ils sont plus de 600 couples à avoir élu domicile à Cherbourg selon le recensement le plus récent du groupe ornithologique normand.

Repousser les goélands vers la mer

Ce jeudi, face à leur prolifération, la commune a décidé de tester un nouveau procédé : un effaroucheur sonore. Il a été installé sur le toit du gymnase Marcel-Arnaud, avenue Aristide Briand à Cherbourg. C'est pour le moment le seul sur l'agglomération.

Des bandes-sons de huit cris d'oiseaux, diffusés pendant quelques minutes à une certaine intensité et à plusieurs périodes de la journée : le matin, entre 7 et 8 heures ; puis entre 11 et 15 heures, et enfin le soir, de 17 à 18 heures. Du côté de la mairie, on parle d'un test, mais certainement pas d'une solution miracle. "Il utilise les cris d'autres oiseaux, qui font peur aux goélands, donc ils ne se posent pas sur les toits. L'appareil a une portée de 200 mètres. Le but, c'est de les repousser vers la mer", explique Maryline Hairon, élue référente sur le quartier du Val de Saire à Cherbourg.

Campagne de stérilisation des œufs autorisée en mai

Les riverains espèrent aussi que le dispositif va porter ses fruits. "Le bruit n'est pas gênant du tout, c'est naturel. C'est moins fort que quand un camion klaxonne, ou qu'une ambulance. C'est un joli bruit", commente Geneviève, qui a assisté aux tests.

Cet effaroucheur représente un budget d'environ 500 euros. Les habitants ont prévu de se retrouver fin avril pour faire un premier bilan. En parallèle, la commune de Cherbourg-en-Cotentin a aussi obtenu l'accord des services de l'État pour stériliser les œufs de goélands argentés au mois de mai. La stérilisation se fait à partir d'un produit composé de formol. Cette action sera réalisée à deux reprises, à trois semaines d'intervalle.

La mairie rappelle également quelques gestes simples à éviter pour éviter la prolifération des goélands :