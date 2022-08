Face à la sécheresse, les efforts des jardiniers amateurs de Touraine pour économiser l'eau

Au rayon jardin de cette grande enseigne près de Tours, il n'y a plus beaucoup de choix pour les récupérateurs d'eau. Et pour cause : le magasin a vu, durant les canicules de l'été, ses clients se ruer sur ces grands bacs permettant de récupérer l'eau de pluie. "C'était des achats tardifs, ça a commencé fin juillet, avec une demande plus forte" remarque la responsable du rayon.

Ce sont les restrictions d'arrosage qui ont fait bouger les clients

"Fin juillet, on a eu une demande très forte. En fait, ce sont les restrictions d'arrosage qui ont fait bouger les clients. Ils ont pris conscience qu'il fallait mettre en place les récupérateurs d'eau maintenant, parce que les restrictions peuvent se poursuivre et c'est maintenant qu'on commence à remplir les cuves même pour l'année prochaine" explique notre vendeuse, qui souhaite rester anonyme. Mais les fournisseurs n'ont pas anticipé l'importante demande et les rayons spécialisés ont rapidement manqué de stocks.

D'une centaine à un millier de litres d'eau

Les modèles les plus demandés ne sont pas les plus grands, dont la capacité peut atteindre des centaines de litres, voire un millier. Dans son jardin, Jérôme a un récupérateur d'eau de cent litres, installé il y a quelques années par ce père de famille qui se dit "sensible aux questions environnementales (...) et finalement je vois que faire des actions en faveur de l'environnement, ça me fait faire des économies, les deux me vont bien." Cette année, son récupérateur d'eau lui a bien servi, jusqu'à être quasiment à sec. Pour le remplir, il faudrait plus de pluie que les averses et orages actuels n'en donnent, admet Jérôme.

Si Jérôme a acheté son récupérateur d'eau en magasin, Bruno lui a fabriqué le sien en se servant de l'ancienne fosse septique comme réservoir ! "On récupère toutes les eaux de gouttière et après on pompe pour arroser" explique le bricoleur.

Programmer son arrosage pour ne pas gaspiller l'eau

Le récupérateur d'eau, c'est une méthode pour économiser la précieuse ressource mais ce n'est pas la seule. Patrick a préféré investir dans un programmateur d'arrosage relié à l'eau du robinet. Il peut choisir quand, combien de temps et avec quelle quantité d'eau arroser chacune de ses plantations. "En ce moment, c'est une heure tous les soirs, de 20 heures à 21 heures, au goutte à goutte, chaque plante reçoit juste ce qu'il faut" explique-t-il. L'avantage de ce système, c'est qu'il peut se programmer sur la durée : l'arrosage se fait même quand le jardinier n'est pas chez lui.