Face à la sécheresse, plusieurs communes varoises coupent l'eau des douches de plage

Dans certaines communes du Var, il n'est désormais plus possible de prendre une douche sur la plage afin de se rincer de l'eau de la mer. En effet, certains maires ont décidé de passer à l'action face à la sécheresse. C'est le cas notamment au Pradet.

La sécheresse dure et s'aggrave même en Provence. La préfecture du Var a annoncé ce mercredi que la "zone Verdon" et la "zone Durance" ont été placées en alerte sécheresse. Des restrictions sont donc en vigueur dans une quinzaine de communes varoises, notamment à Salles sur Verdon, Rians, ou encore Bauduen.

Au total, 121 communes du département sont placées soit en "alerte" soit en "alerte renforcée" soit en "état de crise". Les habitants doivent donc limiter au maximum leur consommation d'eau. Mais vu la situation, certains maires prennent les devant pour faire des économies. Ainsi, plusieurs communes du Var ont décidé de couper du jour au lendemain l'eau des douches des plages, très gourmandes en eau.

"Il faut accepter de perdre un petit peu de confort"

C'est le cas notamment au à Sainte-Maxime, à Bormes les Mimosas ou encore au Pradet, près de Toulon, depuis le mercredi 13 juillet. Pourtant, la commune est pour l'instant en "vigilance" sécheresse mais pas en "alerte".

Cela faisait déjà plusieurs années que le maire du Pradet y réfléchissait mais là, vu la situation, Hervé Stassinos a décidé de passer à l'action. "On voit qu'il y a quand même des épisodes de sécheresse qui durent dans le temps. On vit un vrai réchauffement climatique, on est dedans. Je ne crois pas que la situation va s'améliorer, bien au contraire, donc il faut anticiper ce stress hydrique de manière à pouvoir préserver la planète. Il faut accepter de perdre un petit peu de confort au détriment de l'intérêt général."

La douche de la plage des Bonnettes, au Pradet. © Radio France - Luc Chemla

Ce qui motive également sa décision c'est que, selon Hervé Stassinos, avec ces douches, "l'eau est gaspillée". "Les gens prennent des douches très longues, ils appuient dix fois sur le bouton, ils vont se re baigner, ils reviennent, il y a les enfants qui se rincent les pieds et ils laissent l'eau couler, les gens qui viennent laver leur paddle, leur kayak... Les douches ne sont pas faites pour ça."

Des touristes et locaux majoritairement compréhensifs

De leur côté, sur la plage des Bonnettes au Pradet, qu'en pensent les locaux et touristes de cette décision de la mairie ? Dans la grande majorité, les avis sont très favorables. "Moi je pense que c'est très bien, ça ne me manque pas du tout. Quand il y a des épisodes de fortes chaleurs et que l'on manque d'eau, tout le monde doit faire des efforts et ça peut commencer par là" ; "C'est un confort inutile, on est des gros capricieux, on peut se passer d'eau au bord de mer. C'est vrai que c'est agréable, quand vous sortez de la mer, de se rincer, mais si par exemple pendant deux ans on ne peut pas le faire, je ne vois pas où est le drame quoi. On prend une bouteille d'eau et on se rince, moi je trouve que c'est du caprice."

Comment on faisait avant ? On n'avait pas les douches sur les plages et il n'y avait pas de souci" - Une touriste

Vincent, un touriste originaire de Paris soutient totalement cette mesure et l'affirme, "il y a vraiment pire dans la vie, ce n'est vraiment pas un problème, ça ne gâche pas du tout les vacance ni le plaisir de la plage." Les personnes rencontrées se disent totalement conscientes de la situation et de l'urgence. "Il faut comprendre que c'est la sécheresse et que l'eau n'est pas inépuisable, c'est tout" ; "C'est tout à fait normal, moi je dis qu'il faut aussi comprendre qu'il faut que tous on participe. J'appréciais d'avoir la douche après mon bain de mer. Bon, je l'appréciais et je ne l'ai plus. Je vais l'avoir chez moi et basta."

Toutefois, certains usagers de la plage ne voient pas forcément cette décision d'un bon œil, notamment Claude. "Moi ça me manque quand même, je trouve que c'est dommage, j'en abusais pas, je me rinçais vite fait et j'en repartais quand même plus fraîche. C'est plus sympathique. Pour moi c'est de l'excès de zèle."

Environ 4 millions de litres d'eau économisés

Pour convaincre les éventuels sceptiques, il est intéressant de se plonger dans les chiffres. Habituellement, les douches sont disponibles de début juin qu'à la fin du mois de septembre. D'après la mairie, une fermeture jusqu'à la fin de saison, comme cela se profile, pourrait faire économiser environ 4 millions de litres d'eau. Et même 6 millions si on ne les ouvre pas de toute la saison.

Bientôt une fermeture définitive des douches ?

Hervé Stassinos ne compte s'arrêter là et confie qu'il réfléchi même à fermer définitivement les douches de plage de sa commune. "Une douche sur la plage c'est du confort. Le confort ne doit pas supplanter le risque que l'on a aujourd'hui et qui est un risque environnemental énorme. On n'a pas besoin de prendre des douches quand on est au bord de la mer, peut-être qu'un rince pied avant de prendre son vélo ou sa voiture ou sa moto peut-être suffisant."

L'élu explique qu'il veut faire passer "un message d'effort, un message collectif un message d'intérêt général de dire : 'faisons tous des efforts à notre petit niveau ou à notre grand niveau de manière à ce que la planète aille mieux demain'." D'après Hervé Stassinos, "une collectivité, comme chacun des citoyens, doit montrer l'exemple, doit prendre ses responsabilités."