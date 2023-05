Face à la sécheresse, un réseau hydroagricole aux Collines des Costières

L'eau est récupérée dans le Rhône par le Réseau hydraulique Régional que gère l'opérateur BRL, et elle est ensuite redispatchée aux agriculteurs, viticulteurs et particuliers reliés à ce réseau, comme c'est le cas aux Collines des Costières. Les travaux, pour le réseau de 25 km, ont couté 6 millions d'euros. "Il dessert dessert 630 hectares de vignes, ce sont 70 agriculteurs qui reçoivent le goutte à goutte dans leurs vignes, pour lutter contre le stress hydrique qui fait souffrir la plante, maintient la production et la qualité, pour ne pas dégrader la qualité du vin", explique Fabrice Verdier, conseiller régional, maire de Fons-sur-Lussan, président de la communauté de communes du Pays d'Uzès et président du groupe BRL.

Le réseau ne prélève qu'une petite partie de l'eau du Rhône, explique Fabrice Verdier : "L'eau du Rhône qui s'écoule dans la mer, chaque année, c'est 54 milliards de mètres cube. BRL n'en prélève que 0,3 %, soit 150 millions de mètres cube. Ils servent pour les agriculteurs, les usagers, nos citoyens... On a une station à Port Camargue, qui dessert chaque été tous les visiteurs er habitants de la commune et de celle du Grau-du-Roi. L'eau du Rhône est potabilisée, et cela évite le prélèvement dans les rivières, les nappes."

Fabrice Verdier l'assure : l'eau est prélevée de manière raisonnable. "La source n'est pas intarissable, mais elle est abondante et nous offre la possibilité de desservir nos concitoyens."

Quant au comité sécheresse, qui se tient ce mercredi 24 mai, Fabrice Verdier en attend "une gestion fine en fonction des territoires. La sécheresse n'est pas la même à Uzès que dans les Cévennes. Il y a des endroits où la ressource est plus importante. J'attends des solutions qui soient adaptées à nos territoires."

