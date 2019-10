Face à un proche malade ou handicapé, les aidants ne doivent pas rester seuls

Saint-Étienne, France

Voilà pile un an jour pour jour que la femme de Jo Malochet est décédée, des suites de la maladie d'Alzheimer. Jo, âgé de 80 ans aujourd'hui, a accompagné sa femme dans la maladie pendant 10 ans chez eux, avant de la placer en EHPAD les trois dernières années de sa vie.

"La difficulté à laquelle fait face l'aidant, c'est la solitude", commence Jo, qui milite aujourd'hui au sein de France Alzheimer Loire, pour venir en aide aux autres.

Épuisement physique et mental

"C'est épuisant, je devais m'occuper de tout, être derrière ma femme chaque seconde de la journée, et même la nuit", continue Jo Malochet.

Mais Jo souhaite faire face et aider jusqu'au bout son épouse, alors il se coupe progressivement de ses autres relations, pour rester avec sa femme et l'aider.

"Nous allions à la chorale, ma femme a arrêté à cause de la maladie, et un an après j'ai également arrêté", raconte Jo. Le Stéphanois s'investit tant et si bien que sa propre santé décline.

Ne pas rester seul

Un jour, les médecins lui imposent le placement de sa femme en EHPAD. "J'étais à bout à ce moment là, je risquais de partir avant ma femme", continue Jo, qui venait chaque après-midi rendre visite à sa femme.

Jo a calculé combien coûterait un maintien à domicile avec la venue de personnel soignant. "Plus de 10 000 euros par mois", hors de prix pour le retraité.

Jo en a profité pour retisser des relations, et se remettre à vivre. "Les aidants ne doivent surtout pas s'enfermer, et rester seul dans leur bulle", avance Jo Malochet.