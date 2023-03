Face à un sentiment d'insécurité, des commerçants d'Argenton réclame la vidéosurveillance

Il y aurait depuis quelques mois un sentiment d'insécurité qui monte à Argenton-sur-Creuse. C'est ce que rapporte le président de l’Union des commerçants, industriels et artisans d'Argenton, Jean-François Auzanneau, qui est par ailleurs photographe. Depuis la fin de l'année dernières il y a eu plusieurs signalements de vols ou de dégradations dans certains commerces, des incivilités également. Les récentes violences commises dans un club de nuit en centre-ville ajoutent encore aux inquiétudes de certains habitants et commerçants. Jean-François Auzanneau demande la mise en place de la vidéosurveillance à la mairie, qui n'y est pas favorable.

La mairie par favorable à la vidéosurveillance

Le président de l’Union des commerçants, industriels et artisans d'Argenton-sur-Creuse demande cette vidéosurveillance "de manière à ce qu'on se sente un peu plus en sécurité en ville, notamment le soir. Par rapport à ce qui s'est passé là récemment chez le collègue qui tient le bar de nuit, ça semble faire peur un petit peu à certains commerçants, et notamment les cafetiers et les restaurateurs" rapporte Jean-François Auzanneau. Le représentant des commerçants craint que ce sentiment d'insécurité ne nuise dans le futur aux commerces du centre-ville, avec une possible désertification ou baisse de la fréquentation.

La municipalité, elle, n'est pas favorable à la vidéosurveillance comme l'explique le maire Vincent Millan : "Nous ne sommes pas du tout convaincus de l'efficacité de ce type de dispositif, par contre les coûts sont certains. Même si effectivement il y a un accompagnement de la part de l'État sur l'investissement, il en reste une partie conséquente à la charge de la commune. Forcément lorsqu'on met de l'argent sur ça, on ne le met pas sur d'autres projets" argumente l'élu*.* Pour une mise en place dans une petite partie de l'hypercentre, le maire estime que cela pourrait coûter aux alentours de 400.000 euros.

Une efficacité contestée

Pour être efficace, selon Vincent Millan, il faudrait avoir des agents pour surveiller les images en temps réel. "Par contre si c'est juste de l'exploitation de bande à postériori, ce n'est pas du tout prouvé. Les meilleurs chiffres parlent d'une amélioration de 3% des taux d'élucidation". En effet, selon plusieurs études, l'efficacité de la vidéosurveillance est toute relative.

Le maire craint aussi que mettre en place des caméras créé une sorte d'appel d'air : "Ca développe un sentiment - on est bien que sur un sentiment - de meilleure sécurité. Et donc du coup il y a une attente de la part de la population pour que tout le monde en ait dans sa rue".

Pas assez de gendarmes ?

Pour Vincent Millan, la solution serait plutôt d'avoir des gendarmes supplémentaires, pour pouvoir assurer des "rondes systématiques". Actuellement les gendarmes qui interviennent ce secteur sont partagés entre trois communes : Argenton-sur-Creuse, Saint-Benoît et Éguzon.

Une telle augmentation des effectifs n'est pour le moment pas à l'ordre du jour. Le maire reconnaît ne pas avoir de solution miracle pour répondre au sentiment d'insécurité qui monterait depuis plusieurs mois dans sa commune.