Face à une baisse de ses effectifs, le réseau ADMR recrute des aides à domicile dans l'Yonne

Le réseau ADMR a besoin d'aides à domicile. C'est le cas dans l'Yonne, comme au niveau national. Depuis plusieurs années la Fédération 89, qui regroupe une quinzaine de centres dits "classiques" et compte 400 fiches de paye tous métiers confondus, voit le nombre de ses employés nettement diminuer.

Plus de tâches, moins de temps

Exemple à Perrigny, au Nord d'Auxerre, où les aides à domicile étaient encore une trentaine il y a cinq ans. Aujourd'hui elles ne sont plus que quinze, dont Anna. Cette quinquagénaire, dans le métier depuis 2005, sent bien la différence. "On nous demande de plus en plus de tâches, avec de moins en moins de temps. Parfois on a une demi-heure pour faire une toilette, le petit-déjeuner et le lit. C'est vraiment minuté", raconte l'aide à domicile. Je donne de plus en plus de temps, donc ma journée de six heures se transforme en une journée de huit heures. Quand on arrive le matin et qu'une personne est dans son coin, on ne peut pas lui dire de se lever tout de suite, qu'on a qu'une demi-heure... On ne peut pas bâcler ça, ce n'est pas humain."

En moyenne, Anna s'occupe de six personnes par jour et passe plus d'une heure et demie sur les routes. Le métier est à la fois difficile, physiquement et psychologiquement. "Il faut se vider la tête. On se décharge quand on revient au bureau, on raconte notre journée à la coordinatrice." Après quinze années dans cette profession, elle est toujours payée au SMIC. Pour elle, cela fait partie des critères qui rebutent les candidats. "On a du mal à garder du personnel, parce que ce n'est pas assez payé, c'est du temps partiel, il faut avoir son véhicule personnel, les trajets domicile-travail ne sont pas comptés", énumère-t-elle.

Comment rendre la profession plus attractive ?

Clément Ribaucourt, président de la Fédération ADMR dans l'Yonne, reconnaît que la profession souffre d'un manque d'attractivité. "Cela fait plusieurs années qu'on rencontre des difficultés de recrutement. Que ce soit pour les aides à domicile comme pour les aides-soignantes : ce problème d'attractivité touche globalement les métiers du social." Pour Clément Ribaucourt, cette profession offre pourtant des perspectives. "On recrute des personnes qui n'ont pas forcément de qualification ou d'expérience dans le secteur mais on peut construire des parcours de formation, avec des tutorats". L'ADMR qui met en avant aussi la prise en charge des trajets, à 40%.

Mais le manque de reconnaissance suite à la crise du coronavirus n'a pas aidé. Certaines collègues d'Anna n'ont pas repris le travail depuis le déconfinement. "Si la situation continue comme ça, on va tous craquer" conclue l'aide à domicile.