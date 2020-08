Face à une baisse importante des dons, le refuge animalier de Gerbey à Chonas-l'Amballan craint pour la suite

Le refuge de Gerbey, à Chonas-l'Amballan (Isère), redoute les mois à venir s'il ne voit pas les dons repartir à la hausse. Ce refuge prend en charge des chats et des chiens abandonnés et les propose à l'adoption.

Une baisse des dons, de nombreuses associations y sont confrontées en raison de la crise sanitaire du coronavirus qui s'accompagne d'une crise économique. Et cela pourrait devenir rapidement problématique au refuge de Gerbey, à Chonas-l'Amballan, au sud de Vienne.

Ce refuge a vu ses dons mensuels fortement diminuer. Cet argent lui sert à régler les frais vétérinaires, les salaires des six animaliers. L'asso peut compter sur des dons en nature pour la nourriture. Elle peut accueillir jusqu'à 70-80 chats et est autorisée à prendre en charge jusqu'à 54 chiens. Elle accueille des animaux abandonnés, en propose à l'adoption et n'en euthanasie aucun.

Des dons divisés par 4 en juin

Habituellement, l'association comptait sur 8.000 euros de dons mensuels; elle en a eu environ 2.000 en juin.Si les donateurs fidèles sont toujours là, beaucoup ont diminué leur contribution. Quelques personnes racontent ne plus pouvoir donner. Cela l'association le comprend mais espère attirer de nouveaux donateurs, particuliers comme entreprises avec la possibilité du mécénat.

"On vivait jusqu'à maintenant grâce à ces dons plus un legs qui se termine (...) On va dire que l'on a de quoi vivre quelques mois. Mais si la situation ne s'améliore pas ou se dégrade, on est vraiment en difficulté (...) Il y a plusieurs solutions : prendre moins d'animaux parce qu'on renoncera jamais aux soins - c'est notre éthique - ou réduire le nombre de postes, mais on a quand même besoin de tout le monde. Ce serait vraiment une mise en danger du refuge", précise Christine Chaume, la présidente de l'association qui gère le refuge.

Des travaux, pourtant très attendus, fortement compromis

Ces soucis financiers remettent en cause aussi le projet de réfection des box. Ces enclos datent de la création du refuge en 1988 et sont vétustes. "Dans nos box, on a des grilles que l'on ne peut même plus visser sur les montants des murs, le carrelage se soulève", décrit-elle. Ici ou là, on voit des morceaux de bois installés pour renforcer un encadrement de porte ou encore un bout de tôle pour colmater un trou au plafond.

"Il n'y a pas de soucis pour les animaux, mais ça rend les conditions de travail compliquées pour les bénévoles et les salariés. Impossible de passer un jet d'eau pour nettoyer le sol, il faut se baisser et nettoyer à la brosse", détaille Christine Chaume. Une rénovation permettrait aussi au refuge de mieux isoler ses bâtiments et d'envisager d'installer un système de brumisation pour les périodes de fortes chaleurs.

L'association estime que pour ce chantier de réfection ou de nouvelle construction, elle a besoin de 100.000 euros. Des travaux qu'elle mènerait petit à petit, au fil du temps.

>>>Pour contacter le refuge de Gerbey, le site internet ou sa page Facebook.