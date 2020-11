Face au confinement, Pierre Gachet, maire de Créon : "on sent bien une montée des crispations"

Comment les Girondins vivent-ils la deuxième saison du confinement ? Direction Créon, commune rurale de 5.000 habitants dans l'Entre-deux-Mers. Comme ailleurs la crise menace les petits commerces et la vie associative. On en parle avec le maire Pierre Gachet.

France Bleu Gironde : comment Créon fait face à ce deuxième confinement ?

Pierre Gachet : C'est un peu curieux et la population a du mal à s'ajuster. La vie commerciale souffre alors qu'elle avait déjà souffert au printemps dernier. Ce confinement est un peu compliqué pour tout le monde. Je sens bien une crispation dans la population parce que les décisions qui sont prises les unes après les autres ne donnent pas une idée de la durée du confinement.

Il y a une quinzaine de commerces dans l'hyper-centre de Créon. Etes-vous inquiet pour ces commerces ?

Oui en particulier pour les restaurants et les cafés. Ils ont commencé à s'organiser avec de la vente à emporter et la commune les accompagne dans cette démarche. Nous demandons aux habitants de venir faire vivre ces commerces. Pour le reste nous demandons toujours à la préfecture la réouverture des commerces dit non essentiels.

La vie associative de Créon est habituellement riche mais aujourd'hui tout est à l'arrêt. C'est aussi une problématique majeure ...

C'est vrai qu'à Créon la vie associative est très importante. A tel point qu'une partie des services publics est confiée en gestion à des associations. On a un centre social qui a dû limiter son activité à l'aide administrative. Les clubs sportifs sont à l'arrêt et le cinéma municipal qui commençait tout juste à reprendre son activité est de nouveau fermé. Ca aussi ça participe à la crispation de la population.

Finalement c'est vous le maire qui servez de réceptacle à cette crispation des citoyens ?

Oui en partie et on sent bien qu'ils s'énervent très facilement. Mais la mairie, elle, reste ouverte, les services fonctionnent dans la mesure de leurs moyens parce que nous le devons à la population.