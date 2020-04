Coronavirus : face au confinement, un coup de téléphone pour rompre l'isolement des seniors

Appeler les personnes âgées pour leur assurer l'essentiel (comme le fait Agnès Planchon à l'ADMR 76, à gauche), ou les faire voyager via la lecture (avec l'initiative "Lire et Relier" à droite)

France Bleu, pourvoyeur de belles initiatives pendant le confinement ! Pour partager de bonnes ondes pendant la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19, on vous livre tous les jours les bonnes idées nées en Normandie. Au-delà des besoins vitaux, certaines personnes dégainent le téléphone pour venir en aide aux plus touchés par l'isolement et la solitude : les personnes âgées. Zoom sur deux projets normands qui gardent les seniors au bout du fil.

Le Fil solidaire, un appel pour l'essentiel

Une étude de 2017 réalisée par l'association "Les Petits frères des pauvres" pointe qu'un tiers des plus de 60 ans n'a personne à qui parler de sujets personnels. C'est dire si un simple petit coup de fil peut embellir une journée. En Seine-Maritime, le réseau association Aide à domicile en milieu rural (ADMR) a sorti le cahier d'adresses pour venir aux nouvelles de ses bénéficiaires. Le nom de ce projet lancé fin mars : "le Fil solidaire."

"On appelle les bénéficiaires les plus isolés et fragilisés." - Jean-Pierre Loisel, référent du Fil solidaire en Seine-Maritime.

Impossible d'appeler tout le monde : la fédération ADMR 76 accompagne 7 000 bénéficiaires. Le référent du Fil solidaire, Jean-Pierre Loisel, nous explique qu'environ 200 seniors ont été ciblés, surtout en région rouennaise et dieppoise. "On appelle les bénéficiaires les plus isolés et fragilisés", révèle-t-il. "On leur propose un appel hebdomadaire. On échange en général sur l'état de santé de la personne, la gestion de l'isolement."

Les premiers seniors ont été appelés mercredi 1er avril. En trois jours, une cinquantaine d'appels ont été passés dans toute la Seine-Maritime.

"Si des personnes pensent qu'elles peuvent donner un peu de leur temps, je les encourage à nous rejoindre !" - Agnès Planchon, bénévole du Fil solidaire.

La première qualité de cette dizaine de bénévoles, selon l'une d'entre elles, Agnès Planchon : "Il faut de l'écoute, et de la bienveillance." Un appel doit servir à assurer l'essentiel : "Il est important qu'on sache si elles ne manquent de rien ! Notamment les courses, la nourriture, les médicaments, est-ce que l'entourage est vigilant..."

Le bénévole est aussi une présence rassurante, car "ce qui manque à nos bénéficiaires isolés, c'est surtout de voir leurs proches." Pour autant, elle s'avoue à moitié surprise : "Beaucoup vivent à peu près bien la période ! Elles sont très satisfaites d'avoir un appel téléphonique, donc je ne ressens pas d'angoisse."

Au passage, elle glisse un petit appel : les bénévoles du Fil solidaire sont une dizaine, et il est possible de s'inscrire sur le site Internet de l'ADMR 76. "Si des personnes pensent qu'elles peuvent donner un peu de leur temps, je les encourage à nous rejoindre !"

"Lire et relier", invitation au voyage

D'autres personnes se sont décidées à décrocher le téléphone pendant cette période de confinement. C'est le cas d'Emilie Breton, documentaliste dans l'enseignement supérieur à Rouen (Seine-Maritime) et habitante de Malaunay.

Comme une quarantaine d'autres bénévoles en France (Emilie est la seule en Normandie), elle a répondu à l'appel de l'autrice Régine Detambel, visant à proposer des lectures par téléphone aux résidents d'établissements, d'Ehpad, mais aussi aux particuliers qui le veulent bien.

"On va téléphoner et proposer des temps de parole pendant lesquels peuvent s'organiser des petites lectures, de 5 à 10 minutes", précise la documentaliste qui s'est prise au jeu car elle-même "adore partager des textes plaisants" aux autres.

"La lecture est un prétexte !" - Emilie Breton, bénévole pour Lire et relier.

Pendant une demi-heure, parfois une heure selon la fatigue de la personne au bout du fil, Emilie propose donc des lectures variées : "Parmi les textes que j'aime, il y a les Histoires naturelles de Jules Renard, assez sympa à redécouvrir." Dans sa bibliothèque, elle partage aussi du Thomas Vinau, Christian Bobin ou Raymond Carver.

Et en face, elle fait l'objet d'une "écoute très attentive", confesse-t-elle. "Les personnes qui sont en mesure de nous écouter sont très demandeuses, ça leur permet de voyager, de s'échapper d'un quotidien pesant !"

Contes, fables, poésie, récits mythologiques, à la fin, peu importe : "La lecture est un prétexte", avoue la lectrice normande. "C'est une façon subtile pour deux personnes de commencer à se parler, quand elles ne se connaissent pas".

Si vous souhaitez qu'on vous fasse une telle lecture, il est possible d'en faire la demande sur le site Internet de Régine Detambel, à l'initiative de ce projet.