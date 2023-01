Face au froid, la Bagagerie Solidaire accueille à Rennes les sans-abri pour "se poser et se réchauffer"

Après la douceur anormale du début d'année, le froid est de retour. La nuit, le matin, les températures sont inférieures sont à nouveau à zéro. Dans ces conditions, les sans-abri sont particulièrement vulnérables. A Rennes, la bagagerie les clés solidaire accueille chaque jour des dizaines de personnes qui viennent déposer leurs affaires dans des casiers fermés, mais aussi se réchauffer et sortir de la solitude. La fondatrice de ce lieu, Sadia Alami, était l'invitée de France Bleu Armorique, ce lundi 23 janvier.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : en quoi consiste ce lieu ?

C'est un lieu de vie que nous avons ouvert il y a deux ans maintenant, qui permet aux personnes sans domicile et sans domicile fixe d'être à l'abri toute une journée et de pouvoir mettre en sécurité leurs affaires. Il y a cinquante casiers où elles peuvent déposer leurs affaires. Et puis, c'est surtout la possibilité de se poser, de ne pas être dehors, et de ne pas être confronté à ces températures-là.

France Bleu Armorique : vous avez davantage de monde en ce moment avec le froid ?

On a beaucoup de personnes qui ont appris l'existence de ce lieu où on peut se poser, se réchauffer et déjeuner. Mais, on est limité par des capacités d'accueil, au niveau des casiers surtout. On a 36 personnes actuellement sur la liste d'attente à la bagagerie. La vraie difficulté rencontrée pour les personnes qui sont dehors, c'est au niveau du 115 qui n'a pas de solution.