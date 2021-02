Face au froid, la Croix Rouge de Caen appelle aux dons de couvertures et vêtements chauds

Il est 20 heures, ce mercredi 10 février à Caen. La nuit est tombée, il fait déjà - 2°, ressenti - 6°. Les bénévoles de la Croix Rouge déplient une table sous un préau, près de la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Ils proposent les invendus des boulangeries et une boisson chaude. Ce soir-là, une vingtaine de personnes défilent.

Christian est un habitué, il vient tous les soirs. "C'est bien ce qu'ils font les bénévoles. Moi les nuits froides, j'ai connu, dormir dans des parkings... Maintenant, j'ai un toit, mais je pense à ceux qui n'en n'ont pas", dit-il entre deux gorgées de soupe.

La Croix Rouge se mobilise chaque soir pour l'aide alimentaire, mais depuis le début de la semaine, elle distribue également des couvertures et des vêtements chauds.

Les bénévoles de la Croix Rouge de Caen, mobilisés tous les soirs pour les maraudes. © Radio France - Léa Dubost

"On distribue des bonnets, des gants, des chaussettes et des couvertures. Nous avons beaucoup de besoin car les stocks sont bas, et en ces temps de grand froid, on distribue plus de 10 couvertures par soir", explique Alain Galot, bénévole.

Si vous souhaitez donner à la Croix Rouge, vous pouvez vous rendre à la "Vestiboutique" 33 avenue de Paris à Caen.

Par ailleurs, face aux températures négatives, la Préfecture du Calvados a fait des dotations supplémentaires aux associations et ouvert des centres d'hébergement.