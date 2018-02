Alors que le froid sévit, et après le cri d'alarme poussé par les équipes du 115, la préfecture du Loiret a ouvert 89 places d'hébergement d'urgence supplémentaires depuis lundi soir. Des places réparties entre Chanteau, Olivet et divers hôtels.

C'était lundi matin : le président d'Imanis Loiret lançait un cri du cœur sur France Bleu Orléans, un appel à la mobilisation pour que personne ne dorme dans la rue cette semaine, alors que le froid est intense, et alors qu'en moyenne en décembre et janvier, chaque nuit, 40 personnes se sont retrouvées sans solution d'hébergement après avoir appelé le 115.

L'appel a finalement été entendu par la préfecture. Même si le plan grand froid n'a pas été déclenché, des solutions ont été trouvées, dès lundi soir, pour ouvrir des places d'hébergement d'urgence supplémentaires. En tout : 89 places qui s'ajoute aux 1 005 places habituelles de l'hiver. Dans le détail, 51 places au Domaine de la Brossette à Chanteau, 15 places dans l'ancienne caserne de gendarmerie d'Olivet, le reste dans différents hôtels de la métropole orléanaise.

Chaque soir est un petit moment de répit"

La grande nouveauté de ce dispositif concerne donc le domaine de la Brossette à Chanteau, pour la première fois mobilisé pour ce type d'opération. En temps normal c'est un centre de loisirs, propriété de la ville de Fleury-les-Aubrais, qui a accepté de le mettre à disposition. Même s'il est excentré et qu'il nécessite des navettes pour acheminer les sans-abris depuis Orléans, ce lieu tombe à pic, explique Laure-Marie Sokeng-Minière, présidente départementale de la Croix Rouge, en charge de l'accueil : "Au regard des chiffres annoncés quotidiennement par le 115, une ouverture paraissait nécessaire. Or ce lieu était immédiatement disponible : on a pu mobiliser nos équipes (une petite dizaine de bénévoles), avec l'appui de la Banque alimentaire, pour pouvoir accueillir dès 19h30 lundi, en sortant de réunion à 17h." Une solution appréciée par les sans-abris, note Laure-Marie Sokeng-Minière : "Pour eux, ils le verbalisent comme une vraie halte, un moment où ils peuvent se reposer, dormir au chaud, se laver, se restaurer... Chaque soir est un petit moment de répit, pour pouvoir retenir en centre-ville d'Orléans."

Le plus important, c'est de pouvoir les protéger sur la nuit"

A 8h du matin, en effet, tout le monde repart, mais le manque d'accueil de jour sur Orléans n'est pas un problème assure le préfet Jean-Marc Falcone : "Non, pas particulièrement, puisque que la journée, toutes ces personnes font des démarches administratives, que ce soit à Pôle Emploi, auprès des organismes de logement ou au service d'accueil des étrangers : la journée, ça se passe globalement bien, elles ont besoin aussi d'une certaine liberté et d'une certaine intimité. Le plus important, c'est de pouvoir les protéger sur la nuit." Ce dispositif de nuit est censé être reconduit jusqu'en début de semaine de prochaine. Le reportage de France Bleu Orléans est à écouter ici :

A noter enfin qu'en outre, et comme l'an passé, le conseil départemental du Loiret a ouvert son hall d'accueil rue Eugène Vignat pour accueillir des sans-abri, depuis hier soir et pour 3 nuits, entre 19h et 7h du matin.