Protection de l'enfance : le département d'Indre-et-Loire veut recruter 100 familles d'accueil

En charge de la protection de l'enfance, le département d'Indre-et-Loire lance une campagne de recrutement de cent assistants familiaux sur les deux prochaines années. A l'heure actuelle, 1 330 enfants sont accueillis en Touraine, 46 % des placements sont réalisés en famille d'accueil. Seulement, la pyramide des âges fait que les départs en retraite des assistants familiaux commence à poser problème. "Lorsque ces personnes partent, elles ont souvent entre trois et quatre agréments, ce qui correspond à de nombreuses places d'accueil, alors que les nouvelles recrues ont souvent une ou deux places en début de carrière" constate Catherine Desforges. La directrice déléguée à la protection de l'enfance pour le département de l'Indre-et-Loire affirme également avoir un peu de peine à recruter, "c'est un métier qui n'est pas forcément connu et qui s'est pourtant bien professionnalisé, où on ne se sent plus seul car il y a une équipe pluridisciplinaire autour de l'assistant".

Je suis très fière de faire ce métier - Sabine Fourmont, assistante familiale

Sabine Fourmont fait partie de ces familles d'accueil. Elle a franchi le pas, avec son mari Anthony. Tous deux accueillent trois enfants, deux filles en bas-âge et un garçon de neuf ans. Avant de se lancer dans ce métier, cet "engagement" comme elle le dit, Sabine était vendeuse en parfumerie, Anthony maçon. "C'est vrai qu'au début, quand on commence ce métier, on est un peu dans l'idéalisation" confie Sabine, "on se rend vite compte que c'est un beau métier mais qui est difficile au quotidien. Ce sont des enfants qui sont abîmés, il faut faire preuve de bienveillance, d'empathie, mais en même temps il faut poser un cadre."

Sabine et Anthony ont échangé sur leur projet avec leur deux enfants, Lucas, 11 ans, et Hugo, 7 ans. "On leur a vraiment bien expliqué ce métier, cet engagement et ils l'ont accepté", raconte Sabine. "Ils nous suivent. Alors ce n'est pas tous les jours faciles, parce qu'ils doivent partager papa et maman. Mais je pense aussi que c'est une belle leçon de vie. Et maintenant ils ont beaucoup d'affection pour les enfants."

Ce métier prenant et à grande responsabilité apporte aussi aux parents. Sabine se dit "très fière de son métier" qui la rend aujourd'hui "plus ouverte d'esprit", "j'ai appris à ne pas juger les enfants, leurs familles. Lorsqu'on écoute leurs histoires, on se demande, en tant que parent, "est-ce que j'aurais fait mieux qu'eux ?" On se dit qu'on n'en est pas sûr."