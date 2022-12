Face au manque de place les détenus sont parfois trois par cellule à la maison d'arrêt de Limoges

125 détenus pour moins de 60 places dans le secteur homme de la maison d'arrêt de Limoges. L'établissement fait partie des 12 dans la région qui dépassent un taux d'occupation de 100%. Cette année, le taux maximum a été de 220%, alors que la France connaît un nouveau record de personnes incarcérées en décembre 2022 (72.836 pour 60.698 places). Dans les centres de détention surchargés, les conditions de travail deviennent très difficiles pour le personnel pénitentiaire.

Fatima Benyoussa est représentante CGT au sein de la maison d'arrêt de Limoges elle décrit des conditions de vie déplorables pour les détenus : "les cellules sont censées être individuelles, et il y en a qui sont triplées, ils ne se disputent plus à deux, ils se disputent à trois", tout ça dans 9m2, avec parfois des matelas au sol pour accueillir tout le monde. "Ce n'est pas que ce mois de décembre, ça fait des années qu'on râle. Ça rajoute du boulot pour les repas, les activités. Est-ce que ça va s'arrêter un jour ? Je ne pense pas", explique la syndicaliste. Le moral du personnel est donc mauvais, d'autant que les effectifs n'augmentent pas en fonction du nombre de détenus.

Un établissement vetuste

Le Bâtonnier de Limoges, Bertrand Villette a pu visiter la maison d'arrêt et fait plusieurs constat dans un rapport. Dans une cellule visitée : "l'intérieur est vétuste et insalubre, le mur donnant sur l'extérieur est couvert d'humidité. Les murs sont couverts de graffitis, les peintures sont écaillées, les WC sont exigus et ne permettent pas de protéger l'intimité des occupants". Trois occupants ne peuvent pas se tenir debout en même temps "en raison du matelas déposé à terre pour accueillir le troisième occupant".

